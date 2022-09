Argentina, inedito: “Per far allenare Maradona bastava dirgli cosa diceva Passarella…”

Elvio Paolorosso, ex collaboratore del ct dell’Argentina Carlos Bilardo, ha rivelato un aneddoto col Pibe De Oro nei mesi prima che smettesse di giocare a calcio

Davide Capano

Diego Armando Maradona e Daniel Passarella non andavano affatto d’accordo, come è risaputo, e la storia racconta come il difensore si sia arrabbiato quando perse la fascia di capitano in Nazionale. Sì, perché Carlos Bilardo (ct dell’Argentina dal 1983 al 1990) la diede subito al Pibe De Oro.

Ai Mondiali di Messico 1986 una discussione tra i due finì per spezzare il rapporto ed Elvio Paolorosso, ex assistente di Bilardo nel Boca Juniors, ha svelato qualche giorno fa il metodo che usava col Diez per motivarlo nella preseason del suo ultimo ritorno in maglia xeneize prima del ritiro.

“A Diego, a volte dicevi ‘devi fare questo’ e a volte non lo faceva. Ricordo quando andai ad allenarlo nell’ultimo ritorno. Perché lui, prima di ritirarsi al Boca, ci ha fatto una preseason. Siamo stati tre mesi a Villa La Angostura per mesi. Ricordo che a volte lui non voleva lavorare. ‘No, oggi non voglio lavorare’”, inizia il racconto di Paolorosso a Super Deportivo Radio. In quel periodo, l’ex preparatore fisico di Gerardo Martino nella Selección gli fece notare le differenze che aveva con Passarella, dicendo una bugia per stimolarlo: “‘Sai cosa ho sentito stamattina?’, e lui mi dice ‘Cosa?’ ‘Passarella ha detto che non sai più giocare, che sei un cicciottello’”.

Paolorosso ha poi rivelato che l’atteggiamento di Maradona è cambiato completamente dopo quella pesante frecciata. “Da quel giorno – conclude Elvio – si allenava la mattina, il pomeriggio e alle 2 del mattino, mi chiamò e mi disse ‘andiamo in palestra’ che c’era una aperta 24 ore in Canada per allenarsi. Ha fatto il triplo turno”.