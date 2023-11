Argentina, l’incredibile caso di Tiago Banega: potrebbe retrocedere… tre volte in un anno!

Quando ha esordito al Racing de Avellaneda sotto la guida di Sebastián Beccacece, Tiago Banega si è affermato come una delle grandi promesse de La Academia. Con il passare del tempo, però, ha perso terreno, ha cominciato a essere mandato in prestito e ha iniziato un percorso che potrebbe portarlo alla retrocessione... tre volte nel giro di un anno!

Il 24enne centrocampista, partito dal Defensores del Pronunciamiento di Entre Ríos ma entrato nelle giovanili dell’Avellaneda nel 2017, viene ceduto in prestito nel 2021 al Patronato de Paraná per 18 mesi. Alla fine del 2022, nonostante abbia segnato il gol contro il Talleres che ha incoronato il Patronato campione della Copa Argentina (il primo titolo della sua storia), il promedio (sistema vigente in alcuni campionati del Sudamerica per determinare le retrocessioni) ha indicato che la squadra di Entre Ríos avrebbe dovuto perdere la categoria.

Dopo il ritorno al Racing, ha iniziato il 2023 in prestito all’Arsenal de Sarandí, ma a metà anno ha interrotto il prestito per passare all’Unión de Santa Fe. Attualmente El Viaducto è già condannato a giocare in Primera Nacional la prossima stagione e, a una partita dalla fine, il Tatengue si trova in una posizione di retrocessione diretta, per cui se mantenesse questa posizione, Banega perderebbe la categoria per la terza volta.