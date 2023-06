Argentina, lutto in River-Defensa: tifoso cade nel vuoto al Monumental

Un tifoso biancorosso è caduto dalla Sivori Alta alla Sivori Baja del Monumental morendo sul colpo. Il direttore di SAMEAl, berto Crescenti: "Il ragazzo è morto sul colpo per un trauma gravissimo. È caduto da 15 metri e non c'è stato niente...

Non sono le notizie che vorremmo leggere o sentire. In Argentina durante River Plate-Defensa y Justicia, un tifoso è precipitato nel vuoto al Monumental. Dalla tribuna Sivori in giù, sbattendo la testa e perdendo la vita nell’impatto.