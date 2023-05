Argentina mondiale, tutti i medici davanti alla tv: ma ecco la mamma con le doglie, nasce Lionel…

“Eravamo tutti riuniti per guardare la partita, speravamo che non succedesse nulla, ma è arrivata questa madre e ha detto: ‘Dottori, ho dei dolori’”, ha ricordato in un’intervista a Infobae l’ostetrica Flavia Iñíguez Tulli, che è una figura chiave in questo settore presso il centro medico di Campo Gallo. La donna che chiedeva attenzione era Natalia Pérez, una trentenne proveniente da una zona rurale dove vive con la nipote. Quando Flavia l’ha vista, ha capito che non sarebbe passato molto tempo prima che il bambino nel suo grembo nascesse.

“L’ho ricoverata verso mezzogiorno e verso le 16.25 l’ho controllata di nuovo e l’ho portata in sala parto. Chiamavo tutti per dire che c’era un parto e immaginate la faccia dell’infermiera. Sono rimasta sempre con lei”, ha raccontato. Mentre i medici correvano da una parte all’altra per iniziare il parto, la madre, aggrappata a Flavia, le raccontava di una promessa: “Dottoressa, mio figlio si chiamerà come il giocatore che segna il primo gol”.

“Ero scioccata e lei ha insistito: ‘Mio figlio si chiamerà come il primo che ha segnato un gol’. È stato incredibile”. Così è iniziato il travaglio e mentre la madre spingeva e seguiva le istruzioni di Flavia, nei corridoi si sentivano delle grida. L’Argentina aveva segnato l’1-0: “Abbiamo sentito il frastuono fuori. Una cosa impressionante e ho chiesto all’infermiera chi avesse segnato il gol e lei mi ha detto ‘Lo sto chiedendo, dottore’ e mi ha risposto - come una premonizione – ‘Deve essere stato Messi’”. Natalia aveva ragione, il 10 aveva segnato un rigore contro la Croazia per portare la Nazionale in cima al tabellone e con questo aveva dato vita a un nuovo Lionel.

“E così è stato e ha segnato Lio. Ovviamente non stavamo guardando la partita in sala parto, ma lei ha sentito che era Messi”.

(Photo by Clive Brunskill/Getty Images)

“Il parto è stato del tutto normale e Lionel ha potuto tornare a casa con la madre poche ore dopo, dopo che gli accertamenti hanno certificato che era un bambino perfettamente sano. Non lo dimenticherò mai nella mia vita”, ha detto Flavia, che assiste le nascite da 18 anni ma non avrebbe mai immaginato di vivere una situazione come quella che ha vissuto il 13 dicembre.