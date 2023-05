Argentina, partita femminile senza ambulanza allo stadio: l’arbitro sospende la gara…

Sabato scorso è sorta una controversia in una partita del campionato di Primera División femminile in Argentina. In Ferro Carril Oeste-UAI Urquiza, le Verdolagas, padrone di casa, non avevano un’ambulanza nello stadio e l’arbitro, Estela Álvarez de Olivera, ha deciso di sospenderla. Alla fine l’ambulanza è arrivata 40 minuti dopo e il match è stato disputato, nonostante la disposizione di Álvarez de Olivera.