Argentina, Pineda è sicuro: “Messi può giocare fino a 50 anni e continuare ad essere il migliore”

Il 47enne oggi agricoltore ed ex difensore di Huracan, Boca, Udinese, Napoli e Cagliari nel corso di un’intervista rilasciata ai media argentini ha ripercorso le varie fasi della sua carriera calcistica, soffermandosi in particolare sulle emozioni provate in occasione di quel gol segnato alla Croazia di Boban e Suker: “Ho segnato pochi gol in carriera, ma li ho festeggiati sempre allo stesso modo, cioè abbracciando il primo compagno di squadra che mi si avvicinava. In quell’occasione il primo che ho abbracciato è stato Batistuta. Ci penso ancora e non riesco a crederci. Dopo aver segnato il gol mi sono ricordato di tutte le persone che amo”. Pineda ha poi detto la sua sulla semifinale che vedrà la sua Argentina affrontare proprio la Croazia per un posto in finale a Qatar 2022: “Ai Mondiali in Russia ero pessimista quando giocammo contro la Croazia perché la verità è che la Nazionale in quel momento non stava facendo bene. Adesso è stato allestito un gruppo spettacolare. Penso che i giocatori si siano messi in testa l’obiettivo di cercare di vincere in tutti i modi la Coppa del Mondo per Messi. Sarebbe la ciliegina sulla torta della sua enorme carriera. I suoi compagni stanno dando più del 100% per aiutarlo a raggiungere questo risultato. Messi è la perfezione del calcio – sottolinea Pineda -. Può giocare fino a 50 anni e continuerà ad essere il migliore. Ovviamente oggi ha 35 anni e ha cambiato il modo di giocare. Non è più sbilanciato in corsa, ma con il pallone tra i piedi è dieci volte più veloce degli altri. Per me giocherà nella prossima Coppa del Mondo e dominerà il calcio. Avrà tre centrocampisti che gli corrono intorno e sarà come Modric oggi con la Croazia. Messi capisce il calcio meglio di chiunque altro, continua a sorprenderti tutto il tempo. È qualcosa di straordinario. Tutti parlano di Mbappé, ma il francese sa che Messi è il migliore al mondo. Anche Neymar lo sa. Ho ricominciato a guardare il calcio grazie a Messi e al Barcellona”.