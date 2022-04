Argentina, quel rigore non c’era…adesso il VAR ce lo portiamo allo stadio noi…

Il club di Buenos Aires, con sede nel quartiere di Villa Soldati, ha pubblicato un post sorprendente sui social network, dopo aver ricevuto un controverso rigore contro nella partita in casa dell'Instituto a Córdoba

Nella decima giornata di Primera B Nacional, la seconda serie del calcio argentino, il Sacachispas ha perso 1-0 contro l'Instituto a Córdoba con un controverso rigore che Gabriel Graciani ha trasformato in gol. Ecco perché nell'anteprima del match tra Los Villeros e l'Agropecuario, la squadra di Villa Soldati, quartiere di Buenos Aires situato a sud-ovest del centro, ha pubblicato un post curioso sui canali social ufficiali: hanno presentato il loro VAR!

"L'ultimo appuntamento ci hanno fatto addormentare con un rigore, quindi per la partita di oggi abbiamo portato il nostro VAR", ha postato il club in segno di protesta insieme all'immagine di un vecchio televisore su un tavolo di legno, con un cartello incollato con su scritto 'VAR'. Immediatamente il post umoristico della società del presidente Roberto Larrosa è diventato virale e le risate non sono mancate tra i follower.