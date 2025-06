Arrivano i giganti: Real Madrid-Al-Hilal, il pronostico di DDD della sfida

Il Real Madrid si presenta alla competizione da favorito e affronterà subito una delle squadre più forti ed iconiche dell'Asia: l'Al-Hilal di Simone Inzaghi.

Lorenzo Maria Napolitano 18 giugno 2025 (modifica il 18 giugno 2025 | 15:15)

Scendono in campo i colossi. Da un lato il Real Madrid, squadra attesissima in questo Mondiale per Club nonostante reduce da una stagione deludente, e dall’altro lato la nuova squadra di Simone Inzaghi, l’Al-Hilal, che quest’anno ha terminato la Saudi Pro-League al secondo posto alle spalle dell’Al-Hittiad.

Come arrivano le due squadre al match — Il Real Madrid, per la quantità di stelle che può schierare contemporaneamente in campo, è senz’altro una delle squadre più attese. Non mancano cambiamenti significativi per gli spagnoli rispetto al finale di stagione. Infatti, in panchina non c’è più Ancelotti bensì Xabi Alonso, che potrà tra l’altro godere dei due nuovi acquisti Huijsen e Trent Alexander-Arnold. Nel girone H i Galacticos sono i grandi favoriti per strappare il pass verso la fase ad eliminazione diretta al primo posto, ma dall’altro lato c’è una squadra che ha investito parecchi soldi negli ultimi anni, proprio per fare bella figura in eventi del genere.

L’Al-Hilal, infatti, stando a dati prettamente numerici, vanta ben sei calciatori nella lista dei 10 più pagati della competizione. Cifre da capogiro che arrivano fino ai 35 milioni percepiti da Kalidou Koulubaly, per poi scendere verso altri grandi ex Serie A tra cui Milinkovic-Savić e Joao Cancelo. Quest’anno non è arrivato alcun colpo roboante in campo, ma soltanto in panchina dato l’arrivo di Simone Inzaghi.

Il destino comune di entrambe le formazioni quest’anno è stato lo stesso: Al-Hilal e Real Madrid si sono fermate sul più bello. Gli spagnoli hanno tenuto testa al Barcellona fino alla fine in campionato, ma comunque non sono riusciti a strapparlo. Stessa cosa in Copa del Rey ed in Supercoppa, in cui i catalani si sono imposti con autorevolezza. L’Al-Hilal, invece, oltre a terminare il campionato al secondo posto come il Real è stato eliminato dalla Champions League asiatica in semifinale; peraltro, ha perso la Coppa nazionale ai calci di rigore.

Le probabili formazioni — I due acquisti di cui sopra molto probabilmente scenderanno già in campo, segno che Xabi Alonso ha serie idee di inserirli da subito in pianta stabile nei suoi Galacticos. Il nuovo tecnico del Real valuterà, tra l'altro, le condizioni di Rudiger, Alaba e Mendy, mentre non ci sono dubbi sul tridente offensivo che sarà composto da Jude Bellingham, Vinicius Jr e Kylian Mbappé. Inzaghi invece non stravolgerà la squadra vista quest'anno: un cambio rispetto alle normali disposizioni tattiche sarà la possibile presenza in attacco di Al-Hamdan al posto di Mitrovic.

Real Madrid (3-4-2-1): Courtois; Rudiger, Asensio, Huijsen; Alexander-Arnold, Ceballos, Tchoumeni, Mendy; Bellingham, Vinicius Jr.; Mbappé. All. Xabi Alonso.

Al Hilal (3-5-2): Bono; Al-Bulayhi, Koulibaly, Al-Shahrani; Cancelo, N. Al Dawsari, R. Neves, Milinkovic-Savic, S. Al Dawsari; Marcos Leonardo, Al-Hamdan. All. Inzaghi.

Il pronostico di Real Madrid-Al-Hilal — La stagione del Real Madrid non è stata lunga come quella dell'Inter o del Paris-Saint Germain, per questo i Blancos potrebbero non sentire così tanto la stanchezza in questo Mondiale per Club. Ciò, tra l'altro, potrebbe essere significativo anche delle ambizioni del Real Madrid nella manifestazione, in cui già sono favoriti per quanto riguarda i valori tecnici. D'altronde anche per questo match i favori del pronostico sono tutti per la formazione di Xabi Alonso, e non ci sentiamo di scostarci da quanto fornito e suggerito dai bookmaker. Gol e spettacolo, ad ogni modo, dovrebbero essere una garanzia ed oltre ad un segno "1" che può sembrare scontato, potrebbero essere prese in considerazione l'esito Over 2.5 oppure Goal.