Arsenal, Arteta: “Lotta per il titolo? Il nostro focus adesso è sul West Ham”

L'allenatore dell'Arsenal, Mikel Arteta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby londinese contro il West Ham

Sergio Pace Redattore 21 febbraio 2025 (modifica il 21 febbraio 2025 | 18:21)

Tempo di derby londinese per l'Arsenal, che sabato 22 febbraio alle 16:00 ore italiane ospiterà all'Emirates Stadium il West Ham di Graham Potter. Il match è valevole per la ventiseiesima giornata di Premier League. Alla vigilia della sfida è intervenuto in conferenza stampa l'allenatore dell'Arsenal, Mikel Arteta. Ecco le sue dichiarazioni: "Novità sulla squadra per il match di sabato? Nessuna novità, per essere onesti. Gli infortunati a lungo termine rimangono indisponibili. Per il resto, nessuna novità. Ben White è pronto a giocare. Se partirà titolare o entrerà nel corso della partita è una decisione che prenderemo domani, ma è sicuramente disponibile ora per far parte del gruppo.

Contro il West Ham abbiamo un'opportunità per continuare a vincere e a percorrere il nostro cammino verso l'obiettivo che vogliamo raggiungere alla fine della stagione, ovvero vincere il titolo. Questa è l'unica cosa su cui possiamo concentrarci. Weekend importante per la corsa al titolo? Non mi piacciono i "se" nel calcio o nello sport. Facciamo quello che dobbiamo fare, e se il "se" si avvera sarà tutto molto bello. Noi, però, dobbiamo assicurarci di fare tutto ciò che è nelle nostre mani".

Arsenal-West Ham, le parole di Arteta in conferenza stampa alla vigilia del match — Arteta si sofferma sul fatto che una eventuale vittoria contro il West Ham può ridurre a 5 il distacco dalla capolista Liverpool: "Dobbiamo fare il nostro lavoro, domani sarà dura contro il West Ham. Con 13 partite da giocare c'è ancora molto da giocare. Risulta chiaro quanto sia difficile per tutti vincere le partite, quindi dobbiamo essere focalizzati sul nostro obiettivo. Sarà incollato alla tv per vedere Manchester City-Liverpool domenica? Sono incollato alla partita di domani. È a questo che sono incollato e la mia completa attenzione è rivolta solo al match contro il West Ham.

Se le due lotte per il titolo con il Manchester City negli ultimi due anni ci torneranno utili quest'anno? Ci siamo trovati in situazioni diverse. A volte eravamo in testa, a volte a questo punto eravamo indietro e poi abbiamo fatto un piccolo balzo. Ogni anno sembra un po' diverso. L'ambizione, la speranza, la volontà, l'energia sono sempre lì perché il premio è così grande. I margini sono così piccoli, ogni dettaglio conta. Avevamo numeri che, in qualsiasi altra corsa al titolo della Premier League, ci avrebbero permesso di vincere il titolo.

Non l'abbiamo fatto, quindi questo sta a dimostrare il livello e la difficoltà del campionato inglese. Il Manchester City ha ovviamente molta esperienza nella lotta al titolo, lo fa da sei o sette anni. Ma per essere onesti, il Liverpool è stato molto costante ed eccezionale in quello che sta facendo in questa stagione. Ma è un lungo viaggio per tutti, noi dobbiamo farci trovare pronti".

Intanto l'Arsenal sfiderà il PSV Eindhoven negli ottavi di finale di Champions League: "Abbiamo già giocato contro di loro, sono una squadra davvero forte. Sappiamo cosa ci aspetta. Quando sei a questo punto, ogni squadra è davvero forte. Noi ci faremo trovare pronti quando arriverà il momento". L'allenatore dell'Arsenal sullo stato di forma della sua squadra: "Questo slancio che abbiamo avuto recentemente è ciò di cui abbiamo bisogno, è una cosa molto importante. Quando l'energia e la convinzione aumentano e i risultati sono con noi, le nostre prestazioni aumentano di livello. Con il West Ham è vietato rilassarsi. Quando giochi con queste squadre, è ovvio che non puoi rilassarti. Sappiamo quanto sia difficile affrontare ogni avversario.

Ricordiamo cosa successe l'anno scorso in casa contro il West Ham (sconfitta per 0-2, ndr). Io ossessionato dalla vittoria del campionato? Sono ossessionato dal fare tutto il possibile ogni singolo giorno per ottenere l'obiettivo che ci siamo prefissati. Questa è la mia ossessione. Sono molto ossessionato dal processo che serve per arrivare in fondo, mi assorbe l'intera giornata!".

L'esperimento Merino — A risolvere l'ultimo match di campionato contro il Leicester ci ha pensato Mikel Merino con una doppietta nel finale. Arteta è soddisfatto dell'impatto positivo avuto dallo spagnolo al King Power Stadium: "Alla fine, si tratta di cercare di adattarsi alle qualità che abbiamo nella squadra, nei giocatori. La mossa di Merino contro il Leicester? Credevamo fosse giusto per quel contesto, ma poi lui ha svolto quello che gli avevamo richiesto molto bene. Iniziare una partita è molto diverso, specialmente contro una squadra con la capacità di giocare in modi diversi.

Vogliamo dare il massimo facendo tutto ciò che il gioco e gli avversari richiedono. Schierarlo in attacco è stato un esperimento? Se è stato qualcosa che non abbiamo mai provato o che lui non ha mai fatto prima nella sua carriera, allora sì. Possiamo chiamarlo esperimento. Ci siamo allenati nelle ultime settimane con diversi giocatori da impiegare in avanti. Merino è stato uno di questi, ma abbiamo provato anche altri giocatori. Bisogna provare opzione diverse. Qualche giovane attaccante potrebbe unirsi alla prima squadra? Ultimamente abbiamo altri giocatori che si allenano con noi. Sembrano anche pronti, il che è una buona cosa. Se gli infortuni possono essere l'occasione per qualche giovane di mettersi in mostra? Sì certo, può esserlo in qualsiasi momento. Ne ho parlato con loro, quindi sono pronti".

Il focus, poi, si sposta su Raheem Sterling: "È completamente concentrato, si è allenato molto bene di nuovo questa settimana ed è pronto a ripartire. Se può avere un grande impatto in questo finale di stagione? Sì, anche perché abbiamo davvero bisogno di lui. Cerchiamo di trasmettergli la massima fiducia, vogliamo tutti il ​​meglio per lui. Sarà davvero importante, quindi abbiamo bisogno che dia il meglio di sé. Abbiamo bisogno solo di giocatori con questa mentalità e che possano avere un impatto sulla squadra. Vedo un giocatore molto esperto, sta facendo tutto il possibile per far funzionare le cose".

Saka e Martinelli da recuperare — Arteta non si sbilancia sulla possibile data del rientro di due elementi offensivi particolarmente importanti per l'Arsenal, ovvero Bukayo Saka e Gabriel Martinelli: "Possono tornare per le partite di Champions League a marzo? Non ne sono sicuro, questa è una domanda per i dottori. Stanno entrambi recuperando molto bene, probabilmente Martinelli è un po' più avanti rispetto a Saka per via dell'entità dell'infortunio. Ovviamente noi dovremo vedere i prossimi passi e le settimane precedenti, come si sentono i ragazzi e cosa possiamo fare per portarli ad una migliore condizione atletica. Saka è andato in vacanza? Sì è andato in vacanza. Dove sia andato è una domanda che spetta a lui, se vuole rispondere".

Uno degli infortunati lungodegenti in casa Arsenal è l'ex Bologna Takehiro Tomiyasu. Arteta ha parlato così del difensore giapponese: "Ha provato tutto il possibile per cercare di evitare l'operazione. A un certo punto non stava reagendo come doveva, quindi abbiamo deciso tra tutte le parti che la cosa migliore da fare era operarsi di nuovo. Sfortunatamente questo lo terrà fuori per un lungo periodo nuovamente. Si tratta di una situazione molto triste perché è un giocatore che vive per il gioco. Ha davvero voglia di giocare ed essere costante. Quando è al suo livello è un giocatore incredibile per noi.

Cerchiamo costantemente di supportarlo in questa fase. Non è una situazione facile per lui, non ha qui la famiglia e i parenti, sta solo per molti mesi. Soprattutto per lui, la sua vita è il calcio. Quando gli infortuni ti negano la possibilità di giocare e realizzare tutto ciò che ti sei prefissato nella tua carriera, è molto dura. Spero che sappia che siamo tutti qui per cercare di aiutarlo, ma è dura. Ha bisogno di attraversare questi momenti, è un processo molto solitario Io ci sono passato".