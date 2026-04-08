La vittoria dei Gunners e le parole di Calafiori nel post partita

Giammarco Probo 8 aprile - 12:39

Nella notte di Champions, Lisbona si è vestita d’attesa, ma è stata l’Arsenal di Mikel Arteta a riscrivere il copione. Sul campo dello Sporting, in un’atmosfera densa di tensione e gloria, i Gunners hanno imposto il proprio destino, strappando una vittoria dal sapore d’impresa. Il colpo decisivo è arrivato nei minuti finali, quando Kai Havertz, subentrato al capitano Martin Ødegaard, ha trafitto la difesa portoghese con la freddezza dei grandi.

Un lampo, un sussurro di rete e l’Arsenal ha potuto respirare l’aria rarefatta delle notti europee che contano. Tra i protagonisti assoluti, Riccardo Calafiori: elegante, implacabile, con la calma di chi sembra nato per reggere la pressione del palcoscenico più alto. E' lui che ha parlato del match a fine gara, tornando anche sulla delusione con la maglia azzurra dell'Italia.

Le dichiarazioni di Riccardo Calafiori — Dopo la grandissima vittoria di Lisbona, nel post partita ha parlato ai microfoni l'ex Bologna, Riccardo Calafiori, difensore italiano da poco eliminato dal Mondiale a causa della Bosnia di Edin Dzeko ai calci di rigore con gli errori fatali dal dischetto di Pio Esposito e Bryan Cristante. Queste le parole del difensore dei Gunners

LE PAROLE DOPO LA VITTORIA -"Partita molto complessa, siamo nei quarti di finale di Champions. Nelle ultime due o tre partite ci è mancata un po di tutto, oggi invece la reazione e la risposta giusta c'è stata e penso la vittoria sia stata meritata. Credo che sono stati giorni difficili come italiano, la delusione e amarezze ci sarà per molto".

IL DILEMMA DELLA DIFESA A 4 IN ITALIA -"Sinceramente non so perchè sia cosi, io mi trovo meglio a giocare in una difesa così, ma non credo che sia questo il motivo per cui è andata male con la Bosnia, ci sono stati fanti fattori che hanno cambiato il match".

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Il momento di Calafiori tra Premier, Champions e futuro — Con la delusione dell'Italia ancora bruciante ma alle spalle, il forte calciatore ha diretto la retroguardia dell'Arsenal in Champions come un veterano, alternando grinta e lucidità, meritandosi applausi anche dai tifosi avversari. A fine partita, le sue parole hanno risuonato come lucide pennellate d’emozione e consapevolezza: la squadra ha lottato, ha sofferto e ha saputo vincere.

Una vittoria che profuma d’Inghilterra ma che parla anche un po’ la lingua dell’Italia. Ora il ritorno all’Emirates promette una notte incandescente. L’Arsenal parte avanti, ma la Champions si sa non perdona chi allenta la presa. E in questo equilibrio sottile tra speranza e paura, i Gunners avanzano, con negli occhi la luce di Lisbona e nel cuore la promessa di un sogno ancora tutto da compiere.