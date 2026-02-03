5 in Premier League, 1 in FA Cup e l'altro nella Carabao Cup. Dopo lo svedese c'è un compagno di squadra particolare nella classifica marcatori

Mattia Celio Redattore 3 febbraio 2026 (modifica il 3 febbraio 2026 | 21:16)

Il roboante 4-0 sul campo del Leeds e il pareggio del Manchester City contro il Tottenham hanno permesso all'Arsenal di allungare in testa il vantaggio a +6 sui Citizens. Alla fine della stagione manca ancora tanto ma la squadra di Arteta ha dimostrato di contare su un ottimo organico, un gioco che diverte e fa divertire e... su un bel po' di fortuna. Ecco il motivo.

Arsenal, tanto gioco e un po' di fortuna: ben 5 autogol in favore dei Gunners — A poco più di tre mesi dalla fine della stagione l'Arsenal ha accumulato fino a qui numeri mostruosi. Contando campionato e coppe europee e nazionali i Gunners sono andati a segno ben 81 volte subendo appena 25 reti. Non a caso la squadra di Mikel Arteta è prima in Premier League, ha chiuso al comando la Fase campionato della Champions League ed è ancora in lotta sia nella FA Cup che nella Carabao Cup (stasera la sfida contro il Chelsea).

Ma ad incuriosire ancora di più è un altro dato statistico. In campionato il miglior marcatore al momento è il neo attaccante Viktor Gyokeres con solo 6 marcature mentre al secondo posto, ed è qui che viene il bello, troviamo... gli autogol. Proprio così. Durante la Premier League i Gunners hanno avuto a loro favore ben 5 autoreti che, al momento, si stanno rivelando determinanti per la corsa al titolo.

La prime due sono arrivate nella sfida contro il Wolverhampton, decisive poi per la vittoria della squadra di Arteta per 2-1. Poi nella sfida contro il Brighton per il momentaneo 2-0 dell'Arsenal (partita poi vinta 2-1), nella sconfitta casalinga contro il Manchester United lo scorso 25 gennaio e, in ultimo, nella partita di domenica contro il Leeds. Ma, andando ancora più nel dettaglio, gli autogol occupano la terza posizione nella classifica dei marcatori dato che in tutto sono stati 7: uno in FA Cup contro il Portsmouth e l'altro nella Carabao Cup contro il Crystal Palace. Come diceva Virgilio nell'Eneide "la fortuna aiuta gli audaci" e i Gunners lo sono stati davvero.