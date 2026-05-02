Due impianti iconici, due identità opposte: Arsenal e Fulham si affrontano anche nel fascino di Emirates Stadium e Craven Cottage.
White calpesta lo stemma dell'Atletico Madrid e Simeone reagisce: interviene la sicurezza
Il derby londinese tra Arsenal e Fulham, in programma sabato 2 maggio 2026 alle ore 18:30, oltre ad essere valevole per la trentacinquesima giornata di Premier League, rappresenta un vero confronto tra due stadi simbolici ma estremamente diversi per storia, architettura e identità: da una parte l'innovativo Emirates Stadium, casa dei Gunners; dall'altra il tradizionale ed elegante Craven Cottage, dimora dei Cottagers.
Vuoi vedere eventi calcistici e sportivi in streaming gratis su Bet365? Clicca qui
Emirates Stadium: modernità, potenza e dimensione europeaInaugurato nel 2006 per accogliere l'eredità dell'iconico Highbury, l'Emirates Stadium è uno degli impianti più moderni e all'avanguardia del calcio inglese e internazionale. Situato nel quartiere di Halloway, nel nord di Londra, ha una capienza da oltre 60 mila spettatori, rappresentando così la dimensione internazionale della società.
Caricamento post Instagram...
Il fascino vintage e l'atmosfera unica del Craven CottageSe l'Emirates guarda al futuro, il Craven Cottage custodisce sicuramente il fascino del passato. Affacciato sulle rive del Tamigi, nel quartiere di Fulham, è uno degli stadi più caratteristici d'Inghilterra. Fondato alla fine del XIX secolo, mantiene la sua identità romantica e si distingue dagli impianti standardizzati del calcio moderno.
La celebre Johnny Haynes Stand, con la sua struttura storica, ed il caratteristico padiglione ad angolo rendono il Craven Cottage immediatamente riconoscibile. La capienza più contenuta, di circa 26 mila posti, favorisce un'atmosfera più intima ma allo stesso tempo intensa, nella quale il pubblico puù vivere il match a stretto contatto con il campo.
Clicca sull'immagine per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da Bet365.
Le due filosofie dietro i due impiantiIl confronto tra questi due, a loro modo, iconici stadi londinesi è inevitabilmente anche di natura culturale. Se da una parte l'Arsenal si identifica attraverso una visione globale, moderna ed ambiziosa, dall'altra il Fulham conserva una dimensione più raccolta ed elegante ma ugualmente prestigiosa. Lo stadio dei Gunners nasce come simbolo di un moderno ed innovativo "calcio-business", mentre quello dei Cottagers conquista il cuore degli appassionati tramite la conservazione della tradizione e dello charme.
Se vuoi accedere al palinsesto di eventi sportivi in STREAMING GRATIS, registrati su Bet365
© RIPRODUZIONE RISERVATA