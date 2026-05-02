Due impianti iconici, due identità opposte: Arsenal e Fulham si affrontano anche nel fascino di Emirates Stadium e Craven Cottage.

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Diego Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, osserva la partita di LaLiga EA Sports tra Atletico Madrid e FC Barcelona allo stadio Riyadh Air Metropolitano il 4 aprile 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Denis Doyle/Getty Images)

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Il derby londinese tra Arsenal e Fulham, in programma sabato 2 maggio 2026 alle ore 18:30, oltre ad essere valevole per la trentacinquesima giornata di Premier League, rappresenta un vero confronto tra due stadi simbolici ma estremamente diversi per storia, architettura e identità: da una parte l'innovativo Emirates Stadium, casa dei Gunners; dall'altra il tradizionale ed elegante Craven Cottage, dimora dei Cottagers.

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Emirates Stadium: modernità, potenza e dimensione europea

Inaugurato nel 2006 per accogliere l'eredità dell'iconico Highbury, l'Emirates Stadium è uno degli impianti più moderni e all'avanguardia del calcio inglese e internazionale. Situato nel quartiere di Halloway, nel nord di Londra, ha una capienza da oltre 60 mila spettatori, rappresentando così la dimensione internazionale della società.
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Con servizi pioneristici, hospitality di alto livello e una visibilità eccellente da ogni settore, l'impianto risulta uno dei riferimenti della Premier League. Nei grandi appuntamenti europei del club, e non solo (da ricordare che l'Italia alzò l'Europeo contro l'Inghilterra nel 2021 proprio in questo stadio), l'Emirates riesce a creare un'atmosfera capace di trascinare la squadra.

Arsenal v Everton - Premier League
LONDRA, INGHILTERRA - 14 MARZO: Viktor Gyoekeres dell'Arsenal festeggia il gol del primo vantaggio della sua squadra con i compagni durante la partita di Premier League tra Arsenal ed Everton all'Emirates Stadium il 14 marzo 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

Il fascino vintage e l'atmosfera unica del Craven Cottage

Se l'Emirates guarda al futuro, il Craven Cottage custodisce sicuramente il fascino del passato. Affacciato sulle rive del Tamigi, nel quartiere di Fulham, è uno degli stadi più caratteristici d'Inghilterra. Fondato alla fine del XIX secolo, mantiene la sua identità romantica e si distingue dagli impianti standardizzati del calcio moderno.

La celebre Johnny Haynes Stand, con la sua struttura storica, ed il caratteristico padiglione ad angolo rendono il Craven Cottage immediatamente riconoscibile. La capienza più contenuta, di circa 26 mila posti, favorisce un'atmosfera più intima ma allo stesso tempo intensa, nella quale il pubblico puù vivere il match a stretto contatto con il campo.

Fulham-Liverpool
Craven Cottage, stadio del Fulham - Ph GettyImages

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Le due filosofie dietro i due impianti

Il confronto tra questi due, a loro modo, iconici stadi londinesi è inevitabilmente anche di natura culturale. Se da una parte l'Arsenal si identifica attraverso una visione globale, moderna ed ambiziosa, dall'altra il Fulham conserva una dimensione più raccolta ed elegante ma ugualmente prestigiosa. Lo stadio dei Gunners nasce come simbolo di un moderno ed innovativo "calcio-business", mentre quello dei Cottagers conquista il cuore degli appassionati tramite la conservazione della tradizione e dello charme.

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