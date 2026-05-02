Il derby londinese tra Arsenal e Fulham, in programma sabato 2 maggio 2026 alle ore 18:30, oltre ad essere valevole per la trentacinquesima giornata di Premier League, rappresenta un vero confronto tra due stadi simbolici ma estremamente diversi per storia, architettura e identità: da una parte l'innovativo Emirates Stadium, casa dei Gunners; dall'altra il tradizionale ed elegante Craven Cottage, dimora dei Cottagers.

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Emirates Stadium: modernità, potenza e dimensione europea

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Inaugurato nelper accogliere l'eredità dell'iconico, l'è uno degli impianti più moderni e all'avanguardia del calcio inglese e internazionale. Situato nel quartiere di, nel nord di Londra, ha una capienza da oltre, rappresentando così la dimensione internazionale della società.Con servizi pioneristici, hospitality di alto livello e una visibilità eccellente da ogni settore, l'impianto risulta uno dei riferimenti della. Nei grandi appuntamenti europei del club, e non solo (da ricordare che l'alzò l'contro l'nel 2021 proprio in questo stadio), l'Emirates riesce a creare un'atmosfera capace di trascinare la squadra.

LONDRA, INGHILTERRA - 14 MARZO: Viktor Gyoekeres dell'Arsenal festeggia il gol del primo vantaggio della sua squadra con i compagni durante la partita di Premier League tra Arsenal ed Everton all'Emirates Stadium il 14 marzo 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

Il fascino vintage e l'atmosfera unica del Craven Cottage

Se l'Emirates guarda al futuro, ilcustodisce sicuramente il fascino del passato. Affacciato sulle rive del, nel quartiere di, è uno degli stadi più caratteristici d'Inghilterra. Fondato alla fine del XIX secolo, mantiene la sua identità romantica e si distingue dagli impianti standardizzati del calcio moderno.

La celebre Johnny Haynes Stand, con la sua struttura storica, ed il caratteristico padiglione ad angolo rendono il Craven Cottage immediatamente riconoscibile. La capienza più contenuta, di circa 26 mila posti, favorisce un'atmosfera più intima ma allo stesso tempo intensa, nella quale il pubblico puù vivere il match a stretto contatto con il campo.

Craven Cottage, stadio del Fulham - Ph GettyImages

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Le due filosofie dietro i due impianti

Il confronto tra questi due, a loro modo, iconici stadi londinesi è inevitabilmente anche di natura culturale. Se da una parte l'si identifica attraverso una visione globale, moderna ed ambiziosa, dall'altra ilconserva una dimensione più raccolta ed elegante ma ugualmente prestigiosa. Lo stadio dei Gunners nasce come simbolo di un moderno ed innovativo "", mentre quello dei Cottagers conquista il cuore degli appassionati tramite la conservazione della tradizione e dello charme.

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