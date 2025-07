4.000 firme raccolte solo dopo 24 ore dal lancio della petizione che, però, divide l'intera tifoseria dei Gunners

Mattia Celio Redattore 12 luglio - 17:24

L'Arsenal si sta muovendo sul mercato per rinforzare il reparto offensivo. Secondo il quotidiano Mirror, i Gunners sarebbero ad un passo dall'acquisto di Noni Madueke, attualmente in forza al Chelsea, per il quale la società ha presentato un'offerta di ben 50 milioni di sterline. Mossa di mercato che, però, non convince la tifoseria biancorossa tanto che sarebbe stata lanciata una petizione online per bloccare la trattativa.

Arsenal, tifosi contrari all'acquisto di Madueke: lanciata una protesta online — Un fulmine a ciel sereno squassa il cielo dell'Emirates Stadium. L'Arsenal sembra ad un passo dall'acquisto di None Madueke per rinforzare il reparto offensivo. Tra la dirigenza Gunners e il Chelsea c'è ormai l'accordo sul prezzo per l'esterno, ovvero 50 milioni di sterline. La trattativa, tuttavia, non convince la tifoseria biancorossa, in ogni senso della parola. Come riporta infatti Mirror, mercoledì sarebbe partita una protesta online per fermare l'arrivo del classe 2002.

Un sostenitore, con il nome utente Blaze Fifty, ha lanciato una petizione su Change.org con l’hashtag #NOTOMADUEKE. Incredibilmente, in meno di 24 ore dal suo lancio, ha già raccolto oltre 4.000 firme. Il testo della petizione è perentorio: “I tifosi dell’Arsenal meritano di meglio. Siamo così vicini al successo e invece di capitalizzare sulla squadra che abbiamo, sembra che stiamo facendo due passi indietro, proprio come nelle tre finestre di mercato precedenti. Possiamo sicuramente fare di meglio di Madueke e [Viktor] Gyokeres. Mostrate un po’ di ambizione, ripagate i tifosi nello stesso modo in cui abbiamo sostenuto il club negli ultimi due decenni.“

Una protesta che ha diviso però la stessa tifoseria dell'Arsenal. Se alcuni si sono rivelati favorevoli, altri invece hanno assunto una posizione del tutto contraria, come lo testimoniano alcuni commenti: "Comportamento assolutamente vergognoso, siamo davvero la peggiore tifoseria del mondo,” ha postato uno. Un altro ha commentato: “A volte è davvero imbarazzante seguire l’Arsenal quando la piccola minoranza si comporta così alla vista di tutti.“. Madueke che, intanto, si prepara a disputare la finale del Mondiale per Club contro il PSG in programma domani sera.