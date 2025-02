Arsenal-Manchester City è la super-sfida della 24ª giornata di Premier League . Un campionato inglese di massima serie fin qui dominato dal Liverpool di Arne Slot , capolista davanti a Nottingham Forest e Gunners; più attardati i Citizens, protagonisti in negativo di uno dei periodi più difficili dell 'era Guardiola e momentaneamente al 5° posto. Quella tra londinesi e Sky Blue è da qualche anno a questa parte un vero e proprio derby in panchina, non solo perchè entrambi gli allenatori sono nativi spagnoli , ma anche per il fatto che Mikel Arteta per tre anni, è stato il vice-allenatore di Pep proprio al Manchester City ( 2016-2019 ).

ARSENAL MANCHESTER CITY DIRETTA LIVE - Arsenal-Manchester City si disputerà domenica 2 febbraio 2025 all'Emirates Stadium di Londra, con fischio d'inizio fissato per le 17:30. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky, sintonizzandosi su Sky Sport Arena. Per chi preferisce lo streaming , la sfida sarà disponibile su Sky Go , accessibile tramite app su smartphone e tablet o direttamente dal sito ufficiale su PC e notebook. Un'ulteriore opzione è NOW , la piattaforma on demand di Sky, ma sarà necessario acquistare il Pass Sport.