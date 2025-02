Arsenal-Manchester City: tutto iniziò con la corsa di Adebayor…

Domani pomeriggio alle 17.30 ci sarà la 24esima giornata di Premier League: si sfideranno Arsenal-Manchester City che distano 6 punti in classifica. L'Arsenal è al secondo posto in classifica, a 47 punti con il Nottingham Forest.

La rivalità tra l'Arsenal ed il Manchester City è emersa verso la fine degli anni 2000, quando il City, grazie a significativi investimenti derivati dal cambio di proprietà, ha iniziato a competer con i Gunners per le alte posizioni di classifica. Domani ci sarà un altro capitolo di questa affascinante sfida, alle 17.30, e sarà valida per la 24esima giornata del campionato inglese. L'Arsenal è al secondo posto in classifica, a 47 punti con il Nottingham Forest; il City, invece, dista sei lunghezze ed è al quarto posto. Arsenal-Manchester City domani domenica 2 febbraio 2025 alle ore 17.30.

L'Arsenal è storicamente uno dei club più forti d'Inghilterra, ed ha visto perdere alcuni dei suoi giocatori più importanti a favore dei Citizens, come Emmanuel Adebayor e Samir Nasri: questi trasferimenti, hanno alimentato ancora di più la nascente rivalità. La corsa di Adebayor nel 2009, esultando in faccia ai suoi ex tifosi, è stato uno degli episodi più significativi di questo derby. Quella folle corsa per esultare sotto la curva dei suoi ex tifosi, è stata la vera goccia per scatenare l'acrimonia fra le due squadre. Nell'estate del 2009, l'attaccante era stato messo ai margini da Arsene Wenger, il quale, in una conferenza stampa, disse che era stato lui ad aver chiesto la cessione. L'Arsenal era ospite all'Etihad Stadium, Adebayor viene preso di mira dai tifosi ospiti, e si vendica nel più classico dei modi: facendo gol, ed esultando liberamente, e anche provocatoriamente.

Nel corso degli anni, il City aveva preso il sopravvento, vincendo la Premier League. Ciononostante, l'Arsenal teneva il passo. Nel 2016, c'è stato un periodo di declino per i Gunners, ed il City ne approfittò, continuando a fare la spesa: Clichy e Sagna, approdarono in maglia Citizen. La rivalità, si è acuita quando Mikel Arteta, ex vice di Guardiola, viene annunciato come nuovo allenatore dell'Arsenal nel 2019. Nel 2022, Arteta ha guidato l'Arsenal ad una serrata lotta per il titolo, superando il City per gran parte della stagione, prima di cedere il passo ai campioni di Guardiola. Nonostante la competizione accesa, Arteta e Guardiola mantengono una buona amicizia.

La storia, in breve, dei tifosi dell'Arsenal L'Arsenal, uno dei club di maggiore successo in Inghilterra, ha avuto un impatto significativo sulla cultura britannica. Il 22 gennaio 1927 fu il primo club a essere trasmesso in diretta radio, mentre nel 1937 una partita amichevole fu la prima a essere trasmessa in TV. Il club ha anche ispirato film come Il mistero dell'Arsenale (1939) e il libro Febbre a 90', che fu adattato al cinema. Gli Arsenalsono stati oggetto di parodie in film come Full Monty (1997) e Plunkett & Macleane (1999), e sono stati citati in serie come Monty Python's Flying Circus. Hanno una vasta e fedele tifoseria: durante la stagione 2007-08, il club ha registrato la seconda media più alta di spettatori per una partita di calcio inglese (60.070, pari al 99,5% della capacità dello stadio) e la quarta di sempre. I tifosi, soprannominati "Gooners" (derivato da "The Gunners"), provengono da diverse zone sociali, da quartieri ricchi come Canonbury, a quelli più proletari come Finsbury Park. Nel 2002, l'Arsenal aveva la percentuale più alta di tifosi non-bianchi tra i club inglesi (7,7%). Tra i principali gruppi di fan ci sono il Club Ufficiale dei Tifosi dell'Arsenal e l'Associazione Indipendente Tifosi Arsenal. Inoltre, sono attivi anche fanzines come The Gooner e Highbury High. I tifosi sono noti per i loro cori da stadio, tra cui "One-Nil to the Arsenal" e "Boring, Boring Arsenal". La rivalità più accesa è quella con il Tottenham, conosciuta come il "North London Derby". Altre rivalità includono Chelsea, West Ham e Manchester United, quest'ultima intensificata negli anni '90 e 2000.

Il club ha una grande base di sostenitori internazionali, in particolare grazie alla diffusione della televisione satellitare. Secondo una statistica del 2007, esistono 37 club di tifosi in Irlanda e 49 all'estero, con circa 27 milioni di tifosi globali, rendendolo il terzo club più seguito al mondo. L'Arsenal vanta anche tifosi tra i membri della famiglia reale britannica, come la regina Elisabetta II e il principe Henry.

La storia, in breve, dei tifosi del Manchester City I tifosi del Manchester City sono facilmente riconoscibili per il loro colore azzurro chiaro, raro nel panorama calcistico inglese, e per l'inno popolare Blue Moon, una rivisitazione della celebre ballata scritta da Richard Rodgers e Lorenz Hart nel 1934. Si racconta che i tifosi adottarono questa canzone nella stagione 1986-1987, quando la squadra lottava nei bassifondi della classifica e non vinceva in trasferta. Dopo 41 sconfitte, il City trionfò contro l'Aston Villa, e i tifosi celebrarono l'impresa cantando Blue Moon, in riferimento al raro fenomeno astronomico descritto nel brano. I tifosi dei "Citizens" sono anche noti per aver introdotto la Poznań celebration, una coreografia presa dai tifosi del Lech Poznań nel 2010, in cui, con le spalle al campo e le braccia sulle spalle dei vicini, saltano e cantano insieme.

Nel cinema, Jimmy Grimble (1999) ritrae un tifoso del City che realizza il sogno di giocare a Maine Road. Celebri tifosi includono i fratelli Gallagher degli Oasis, che hanno più volte celebrato il City, anche con concerti a Maine Road e al City of Manchester Stadium, e in brani come Blue Moon e Wonderwall, diventato un inno dei tifosi. Altri sostenitori noti sono Johnny Marr, Mike Joyce, Alan Rickman e Ricky Hatton.