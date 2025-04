La Champions League inizia ad entrare nel vivo con le sfide dei quarti di finale. Ora si comincia a fare sul serio nella volata che porterà fino alla finale e in programma c’è subito il big match tra Arsenal e Real Madrid . I Gunners ospitano i blancos all’Emirates Stadium nel primo dei due atti. L’appuntamento con il calcio di inizio è fissato alle ore 21:00.

L’Arsenal è stato protagonista di un cammino eccezionale nella prima fase della competizione. Con uno score di 6 vittorie, un pareggio e una sconfitta, la squadra di Mikel Arteta si è piazzata al terzo posto in classifica (per differenza reti con Barcellona e Inter, arrivate a pari punti) e ha guadagnato l’acceso diretto alla fase ad eliminazione. 16 gol segnati nelle 8 partite giocate, ma il dato che sorprende è quello dei soli 3 gol subiti: la seconda miglior difesa del torneo dopo l’Inter. Agli ottavi di finale, i Gunners hanno letteralmente passeggiato sul PSV , archiviando la pratica già con il clamoroso 1-7 dell'andata. 2-2, invece, il risultato del ritorno all'Emirates.

È stato invece un po’ più tortuoso il cammino del Real Madrid nella competizione. Con 15 punti e l’undicesimo posto nel tabellone, la squadra di Carlo Ancelotti è stata costretta a passare per i play off prima di poter accedere alla fase ad eliminazione diretta. Il sorteggio non è stato benevolo con i blancos, che se la sono dovuta vedere con il Manchester City nel doppio spareggio. Grazie al 6-3 totale tra andata e ritorno, il Real ha conquistato così gli ottavi di finale, dove ha eliminato solamente ai calci di rigore l’Atletico Madrid.