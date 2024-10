Arsenal-Shakhtar Donetsk 1-0: I Gunners dominano, ma serve un autogol per vincere

L'Arsenal porta a casa una vittoria preziosa contro lo Shakhtar Donetsk , con una prestazione che, pur dominando sul piano del gioco, non riesce a tradursi in un risultato più rotondo. I Gunners , guidati da Arteta , riprendono il cammino europeo dopo la battuta d'arresto in campionato contro Bournemouth , ma faticano a trovare la via del gol nonostante il pieno controllo del match.

L'autogol di Riznyk

La partita si sblocca al 29°, grazie a un episodio fortuito: Martinelli, autore di un tiro potente, vede il pallone schiantarsi contro il palo prima di carambolare sulla schiena del portiere Riznyk e finire in rete per l'1-0. È un vantaggio arrivato più per un errore del portiere avversario che per la brillantezza dell'attacco londinese, comunque costretto a fare a meno di pedine importanti come Saka, assente per un infortunio muscolare e Odegaard, ancora fuori per infortunio alla caviglia.