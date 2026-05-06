Da un inizio poco esaltante alla conquista della finale di Champions League. La prima stagione di Viktor Gyokeres con la maglia dell'Arsenal è stata più che positiva e adesso i Gunners hanno l'occasione di vincere non solo la Coppa dalle grandi orecchie ma anche la Premier League. Più vicina dopo il pareggio del Manchester City. Inoltre, la conquista della finale è una buona notizia anche per... lo Sporting Lisbona. Ecco il motivo.

PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

Viktor Gyoekeres festeggia la qualificazione alla finale di Champions League dopo la vittoria sull'Atletico Madrid. (Photo by Justin Setterfield/Getty Images)

Arsenal, da un trasferimento turbolento alla finale di UCL: i bonus milionari che Gyokeres ha già portato allo Sporting Lisbona

È passato quasi un anno da quando è iniziata la saga del trasferimento di Viktor

Gyokeres

all'Arsenal, cominciando nei primi giorni di giugno e concludendosi quasi ad agosto. Quasi un anno dopo aver vinto il suo secondo scudetto consecutivo con lo Sporting Lisbona, il prolifico attaccante svedese è ora in finale di Champions League e in testa alla corsa per il titolo di campione d'Inghilterra.

Come ricordiamo, la trattativa si è conclusa per 63 milioni di euro più 10 milioni di bonus, 5 dei quali sono già andati nelle casse del club portoghese grazie alle ottime prestazioni del 27 enne. Ma non finisce qui. Altri bonus che frutta allo Sporting parla di 1,25 milioni legati al numero di partite in cui Gyokeres gioca almeno 45 minuti. Per ogni 20 partite, i Leoni aggiungono tale importo fino a un massimo di 5 milioni, dei quali ne hanno già assicurati 2,5 milioni, dato che lo svedese ha già disputato più di 40 partite per almeno 45 minuti.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di BET365

Live Streaming

Anche i gol valgono milioni: per ogni 20 partecipazioni dirette a un gol (che si tratti di un gol segnato o di un assist), l'Arsenal versa 500.000 euro ad Alvalade, fino a un massimo di un milione di euro. Vincere la Champions League, con l'Arsenal già in finale, non garantisce un bonus, ma la qualificazione alla prossime edizione, che i londinesi si sono assicurati da tempo, vale un milione in più per lo Sporting, fino a un massimo di 4 milioni. Andando a fare i conti, dunque il club portoghese ha incassato 69,76 milioni di euro dalla cessione dello svedese.

CLICCA QUI PER GUARDARE IL GRANDE CALCIO IN DIRETTA LIVE ED ACCEDERE ALLO STREAMING TV GRATIS CON BET365