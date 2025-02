Arthur vuole dimostrare a chi non ha creduto in lui alla Juventus di non avere perso lo smalto dei tempi migliori: il Girona per lui è la scelta giusta.

La voglia di riscattarsi dopo un periodo negativo in cui si era ai margini è certamente una molla importante per dimostrare che si stesse sbagliando chi non ha voluto puntare su di lui. Questo può essere lo stato d'animo di Arthur, pronto a iniziare la sua avventura al Girona dopo avere lasciato la Juventus in prestito, dove non è purtroppo mai riuscito a dare il meglio di sé.

Il primo a credere in lui in bianconero era stato Pirlo, che lo schierava soprattutto come mediano, ruolo in cui non è però riuscito ad avere grande continuità a causa dei diversi infortuni che lo avevano colpito. Allegri almeno in un primo momento lo inseriva nella sua formazione titolare, ma anche in questo caso il suo "posto fisso" è durato poco, per questo un anno fa ha accettato di trasferirsi al Liverpool in prestito fino a fine stagione. L'esperienza inglese si è rivelata decisamente negativa, mentre lo stesso non si può dire della breve parentesi alla Fiorentina, dove è stato spesso nell'undici titoolare. In estate c'è stato il ritorno a Torino, ma senza troppa considerazione da parte di Thiago Motta, per questo è stato inevitabile cambiare aria. Ora l'auspicio è che il suo approdo in Liga possa essere finalmente un'occasione per mettersi alle spalle questa fase poco fortunata della sua carriera.

Arthur al Girona: tanta voglia di scendere in campo — In occasione della sua presentazione al GironaArthur, che non gioca una partita ufficiale dal 29 maggio 2024, ha sottolineato subito quanto desideri dare il massimo in questa nuova esperienza. "Sono davvero emozionato all'idea di potermi unire a un team che sta crescendo, per me è davvero un piacere essere qui - ha detto -. Il primo incontro con Michel mi ha convinto. Voglio fare bene nei mesi in cui starò qui, ho avuto una bella impressione dai primi momenti trascorsi con lo staff e i compagni".

Il ritmo partita certamente gli manca, ma lui si augura di poter scendere in campo il prima possibile, dando prova a tutti del suo valore: "Non ho problemi fisici, devo però acquisire minuti di gioco. in questo periodo ho potuto contare sul supporto di professionisti che mi stanno aiutando. Sono a disposizione dell'allenatore".

L'impressione generale è stata quindi buona, l'ex bianconero pensa che questa possa essere una realtà ideale per lui: "Guardavo già le partite del Girona prima di arrivare qui, questo è un tipo di calcio che mi piace perché mette il possesso palla al centro di tutto. Posso giocare in ogni posizione a centrocampo, a Barcellona giocavo a sinistra".

Arthur ha inoltre ricordato come le esperienze in Premier League e in Serie A siano state utili per lui, permettendogli di migliorare anche alcune lacune tattiche che poteva avere prima. E chissà che a fine stagione la Juventus e non solo non possano cambiare idea su di lui.