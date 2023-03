Assente all’allenamento senza dare notizie: al Málaga è scoppiato il caso N’Diaye

Il Málaga , terzultimo in Segunda Division , sta preparando la prossima sfida a La Rosaleda contro il Levante per la trentaduesima giornata di campionato. Dall'allenamento odierno della squadra allenata da Sergio Pellicer è scoppiato però un vero e proprio caso. Il centrocampista 33enne Alfred N'Diaye non si è presentato alla seduta mattutina di allenamento, senza far sapere nulla.

Un caso avvolto dal mistero e ore di preoccupazione in casa Málaga. Come riporta AS, la compagna e l'agente erano sicuri che N'Diaye fosse presente alla seduta d'allenamento. Insomma, nessuna notizia del senegalese dopo. N'Diaye (28 presenze e un gol con il Senegal) in carriera ha vestito le maglie di Nancy, Bursaspor, Sunderland, Eskisehirspor, Betis, Villarreal, Hull City, Wolverhampton e Al-Shabab. Questa è la sua seconda avventura al Málaga, visto che ai Boqueronesera stato già mandato in prestito dal Villarreal nella stagione 2018/2019. Tornato nella Costa del Sol nell'estate scorsa, N'Diaye ha collezionato fin qui 20 presenze in campionato, di cui 16 da titolare, e due in Copa del Rey, in cui ha anche segnato il momentaneo pareggio nella sconfitta per 2-1 contro il Gimnàstic de Tarragona.