Aston Villa-Bologna: un tweet “regale” durante la partita…

L'Aston Villa ha giocato ieri sera contro il Bologna per la terza giornata di Champions League

Michele Bellame 23 ottobre 2024 (modifica il 23 ottobre 2024 | 12:54)

Nel corso della partita di ieri sera fra Aston Villa e Bologna, l'ex attaccante scozzese Ally McCoist, oggi commentatore televisivo, si era chiesto se il Principe William stesse seguendo la partita della sua squadra del cuore e stesse ammirando, quindi, la buona prestazione degli uomini di Unai Emery. La risposta, sorprendente e fuori protocollo, non si è fatta attendere.

Il tweet regale del principe William: "Up The Villa!" —

Of course I was watching, @Ally_McCoist9#UTV W 💪 https://t.co/KkCwgrj9Lu

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) October 22, 2024

Pochi minuti più tardi dalle parole invitanti dell'ex centravanti McCoist, che è arrivato la risposta dell'erede al trono: attraverso il suo profilo X, ha scritto letteralmente "Naturalmente sto guardando, @Ally_McCoist9", non dimenticando di firmare il messaggio con l'iniziale del suo nome "W", accompagnata dal un ultimo incitamento alla sua squadra del cuore "#UTV", che sta per 'Up the Villa', "Forza Villa". Negli ultimi tempi, in più di un'occasione, il principe è stato visto in tribuna al Villa Park, ed Emery ha anche raccontato di sue inattese visite al centro sportivo per assistere agli allenamenti della squadra alla vigilia di partite importanti.

L'Aston Villa ha vinto 2-0 contro il Bologna di Italiano, per quella che è stata la partita valevole per la terza giornata di Champions League. I felsinei, nella loro esperienza europea dopo oltre sessant'anni, hanno finora collezionato un solo punticino all'esordio casalingo contro lo Shakhtar Donetsk. Le due trasferte oltre Manica tra Liverpool ed Aston Villa, non sono andate bene.