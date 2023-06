Aston Villa, brand di betting BK8 nuovo sponsor di maglia: i tifosi insorgono per un motivo

BK8, società di scommesse online con sede in Asia, sarà il nuovo sponsor di maglia dell'Aston Villa per i prossimi tre anni. Si scatena la protesta dei tifosi...

L'Aston Villa ha trovato il nuovo sponsor di maglia per le prossime tre stagioni. È lo stesso club inglese ad annunciarlo con un comunicato pubblicato sui propri canali ufficiali: "L'Aston Villa ha siglato una partnership pluriennale con BK8, che vede il marchio come nuovo Principal e Front of Shirt Partner. L'organizzazione, che ha firmato un accordo triennale con il club, apporrà il proprio marchio sulla parte anteriore delle tre maglie del Villa fino alla fine della stagione 2025/26 e si è impegnata a fare beneficenza con questo ultimo annuncio. Il terzo kit del club, che sarà presentato nel corso dell'estate, vedrà BK8 dare un contributo per ogni terza maglia venduta ad un ente di beneficenza locale di Birmingham".