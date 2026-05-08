La fantastica cornice di pubblico di ieri sera ha fatto da palcoscenico a una semifinale di ritorno a senso unico, in cui l'Aston Villa ha letteralmente travolto il Nottingham Forest con un perentorio e inequivocabile 4-0. Dopo un match di andata che aveva lasciato il discorso qualificazione ancora parzialmente in bilico, i padroni di casa hanno messo in campo una prestazione corale praticamente perfetta, dominando dal fischio d'inizio fino al novantesimo minuto.

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La vittoria dell'Aston Villa

Tuttavia, il rotondo successo di ieri sera porta con sé un significato che va ben oltre la semplice e meritata qualificazione dei Villans. L'argomento centrale è la clamorosa possibilità che il prossimo anno assisteremo a un evento senza precedenti storici: ci saranno ben 6 club di Premier League in Champions League. Per comprendere appieno la portata di questo traguardo straordinario, è necessario analizzare il perfetto incastro tra gli straordinari risultati sportivi d'Oltremanica e il nuovo formato UEFA.

I criteri di qualificazione della Uefa

Il cambio format della Champions League ha introdotto criteri di ammissione inediti. Il punto di partenza fondamentale è l'assegnazione dei cosiddetti European Performance Spots, ovvero dei posti aggiuntivi garantiti alle due nazioni in grado di ottenere il miglior Ranking UEFA stagionale. L'Inghilterra ha dominato questa speciale classifica, assicurandosi di diritto il quinto posto utile per la qualificazione. Ma la vera magia, che porta il contingente a quota sei, si concretizza attraverso i regolamenti legati alle vittorie delle stesse coppe europee.

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Se una squadra d'Oltremanica riesce a vincere l'Europa League, ma contemporaneamente chiude al di fuori delle prime cinque posizioni nel campionato inglese, ottiene un pass aggiuntivo e indipendente per la Champions. Questo specifico scenario non sottrae assolutamente posti alle altre qualificate tramite la classifica della Premier League, permettendo così al calcio inglese di presentarsi ai nastri di partenza con un numero di club da record.

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