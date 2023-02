Aston Villa, “Non è intelligente!”: Unai Emery attacca Emi Martinez dopo la sconfitta contro l’Arsenal

L'allenatore dell'Aston Villa Unai Emery ha attaccato il portiere argentino campione del mondo Emiliano Martinez per essere salito in attacco per un corner nel finale nella sconfitta per 4-2 di sabato contro l'Arsenal, regalando agli ospiti il ​​quarto gol nel recupero.

Belli i gol di Ollie Watkins e Philippe Coutinho per i Villans contro la capolista, pareggiati rispettivamente da Bukayo Saka e Oleksandr Zinchenko. Entrambe le squadre hanno colpito la traversa in un finale palpitante, ma l'Arsenal alla fine è andato in vantaggio quando lo straordinario tiro dalla distanza di Jorginho è rimbalzato sul palo ed è stato deviato da Martinez per un autogol pesante.

Emery ha ora rilasciato un'intervista esplosiva in cui ha criticato Martinez per essere salito all'angolo e ha detto che non vuole che lo faccia di nuovo in futuro: "Sono frustrato, ma so che il nostro lavoro qui richiede tempo, è impegnativo, si commettono errori e dobbiamo imparare dai nostri errori", ha detto Emery a BT Sport dopo la partita. "Una cosa che non ho mai detto al mio portiere è di andare a segnare un gol al 92esimo minuto. Forse è un gol su 100 che i portieri segnano dai calci d'angolo. E forse gli avversari segnano 10 volte su 20 sul contropiede successivo. Per me, non è davvero essere intelligente. Non è davvero coerente nel modo in cui vogliamo giocare, nel modo in cui vogliamo competere. Ha deciso lui stesso di salire. Loro sono i protagonisti ma gli ho detto che non mi piace".