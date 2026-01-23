Il tecnico, nei minuti di recupero della seconda frazione di gioco, ha sostituito il belga che non ha preso bene questa decisione, confermando il loro grande affetto nel post gara

Jacopo del Monaco 23 gennaio - 10:58

Nella giornata di ieri, Unai Emery ha raggiunto un traguardo importante da quando allena l'Aston Villa. Lo spagnolo, infatti, grazie alla partita d'Europa League disputata in casa del Fenerbahçe ha raggiunto la centesima panchina con un club di Premier League. Inoltre, ha festeggiato questo suo traguardo vincendo di misura grazie alla rete di Jadon Sancho. Tuttavia, il tecnico ha chiuso il match con un episodio molto particolare tra lui ed Youri Tielemans. Quest'ultimo, infatti, non ha preso bene la sostituzione avvenuta nei minuti di recupero del secondo tempo.

Aston Villa, la spinta di Unai Emery a Tielemans — In occasione della settima nonché penultima giornata di Europa League, l'Aston Villa ha affrontato la difficile trasferta turca contro il Fenerbahçe. Al termine dei tempi regolamentari, la squadra allenata da Emery ha vinto grazie al gol di Sancho, che ha permesso al club di Premier League di assicurarsi la qualificazione diretta agli ottavi di finale senza passare per i temuti Play-off. Tra l'altro, l'ex allenatore di Siviglia e Villarreal ha raggiunto la quota delle 100 panchine con la compagine di Birmingham. Nonostante i tre punti conquistati contro la squadra allenata da Domenico Tedesco, però, tra le fila dei Villans ha avuto luogo un momento molto singolare.

Al minuto 89, Tielemans ha preso un cartellino giallo per perdita di tempo e, poco dopo, Emery ha preso la decisione di sostituirlo. Il quotidiano portoghese A Bola, a proposito di quest'episodio, ha riportato che il centrocampista ex Monaco e Leicester City non ha preso bene la sostituzione ed in quel momento c'è stata della tensione col suo tecnico. Per di più, l'ex tecnico spagnolo di Paris Saint-Germain ed Arsenal ha anche spinto con veemenza il suo giocatore. Nel post-partita, Emery non ha voluto fornire ulteriori spiegazioni sull'accaduto e su Tielemans ha detto: "È tutto normale, è come un figlio per me".