Atalanta, ricordi Diallo? Il 2002 decide uno spettacolare North west derby

McTominay apre ma prima Mac Allister e poi il solito Salah. Antony pareggia i conti. Elliott ai supplementari illude ma Rashford e l'ivoriano mandano i diavoli rossi in visibilio.

4-3 pirotecnico all'Old Trafford e il Manchester United vola in semifinale. Liverpool ko nei minuti finali dei supplementari con un protagonista a sorpresa. L'ex Atalanta, Amad Diallo, pagato a peso d'oro dai Red Devils qualche anno fa si regala una notte davvero speciale, mandando in visibilio lo stadio nel North West derby.

Al Liverpool non basta Momo Salah che a fine primo tempo non perdona Onana e ribalta l'iniziale vantaggio dei Red Devils con tap-in di McTominay, dopo il pari di Mac Allister su tiro deviato. Solito goal di Salah agli esterni avversari.

Non è il Liverpool, però, che ora troverà il Coventry in semifinale bensì lo United con un finale di cuore. Il West North derby vede il pareggio di Antony al minuto 87' pareggia i conti, rianima l'Old Trafford e regala un finale da brividi. Un errore clamoroso di Rashford all'ultimo secondo chiude i regolamentari sul 2-2 e manda la sfida ai supplementari.

Prima sembra Elliott l'eroe dei Reds con un tiro deviato dalla distanza a freddare Onana. Rashford, però al 115' si fa perdonare e rimette tutto in discussione. Errore da pochi passi al 117' e poi l'eroe che non ti aspetti. Amad Diallo su una ripartenza manda in paradiso i Diavoli Rossi.