Atene, arbitro spagnolo per il “Derby degli eterni nemici”

Ecco quindi Del Cerro Grande, uno dei migliori arbitri spagnoli e con il grado Elite della FIFA, il più alto possibile. È lui il prescelto dalla Superlega greca per fischiare Panathinakikos-Olympiacos questa domenica (20:00). Un duello noto come il 'Derby degli eterni nemici'. Una scossa ad alta tensione nel paese ellenico.

Questa designazione viene annunciata dopo la perdita di Fran Jovic, che era stato scelto in un primo momento. Il sostituto è stato scelto dopo un incontro tra il capo degli arbitri greci e quello della UEFA, Roberto Rosetti. Proprio quest'ultima istituzione è riuscita a convincere la Federcalcio spagnola a prestare Del Cerro Grande per questo derby, uno dei più tesi e problematici del calcio europeo. L'esperienza lo supporta per essere in grado di farsi carico dello scontro e sarà anche accompagnato da assistenti di alto livello come Porras Ayuso e García González.