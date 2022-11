Atene, derby ormai deciso ma rigore per il Panathinaikos: fischiato al 97′ e segnato al 113′!

Il fattaccio al 97, con protagonista l'arbitro danese Kellet. A quel punto sembrava tutto perso per i Verdi, ma Avila ha commesso un fallo da rigore completamente inutile commettendo su Fotis Ioannidis proprio alla fine del tempo di recupero, dando ad Andraz Sporar la possibilità di pareggiare dal dischetto; lo ha fatto e ha dato ai padroni di casa la sensazione della vittoria (rimangono a più 10 sull'Olympiacos) nonostante questa fosse l'unica volta in cui finora in questa stagione non hanno vinto.