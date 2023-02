Atene, Marcelo saluta e se ne va: adesso un po’ di training al Real pensando all’Al Nassr di CR7…

Ora è ufficiale e confermato! Risoluzione del contratto per Marcelo con l'Olympiacos. Il terzino brasiliano è un free agent e ha già ricevuto manifestazione d'interesse da parte di club dell'Arabia Saudita e della MLS.

Il 34enne terzino sinistro ha collezionato appena dieci presenze con il club greco; secondo alcuni il veterano si manterrà in forma al Real Madrid fino a quando non troverà una nuova squadra.

"Tutta la famiglia dell'Olympiacos ringrazia Marcelo per la sua collaborazione e presenza all'Olympiacos. Il tempo che è rimasto con noi è stato breve, ma sufficiente per creare un legame importante. Sa che in Grecia, al Pireo, avrà sempre degli amici!", dice il comunicato del club...