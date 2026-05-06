Il difensore centrale è stato squalificato per gran parte di questa stagione per doping involontario. Ora ha rinnovato per altri due anni
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Yeray Alvarez è pronto per ricominciare. Nonostante sia stato fermato per gran parte della stagione perché trovato positivo al doping (a sua insaputa) l'Athletic Bilbao non ha mai pensato di abbandonare il suo difensore e adesso l'avventura in maglia biancorossa è destinata a proseguire. Lo spagnolo ha infatti firmato il rinnovo del contratto con i baschi fino al 2028.
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Athletic Bilbao, Yeray Alvarez rinnova: è ufficiale il prolungamento del contratto fino al 2028Una intera carriera dedicata ai colori biancorossi e ancora tutta da scrivere. Neanche la sospensione per doping ha distrutto l'amore che esiste tra Yeray Alvarez e l'Athletic Bilbao. Al contrario. Lo ha reso ancora più forte. Nella giornata di ieri, mercoledì 5 maggio, il club basco ha comunicato il rinnovo del contratto fino al 2028 da parte del difensore centrale. Il classe '95, dunque, si prepara a toccare (minimo) le 14 stagioni con i Leones, tra giovanili e prima squadra.
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Il difensore centrale aveva ingerito per errore delle capsule prescritte per curare l'alopecia . La sanzione UEFA prevedeva che per otto di quei dieci mesi il giocatore non potesse avere alcun contatto sportivo con il club, costringendolo ad allenarsi individualmente. Durante il periodo di inattività, il giocatore ha rinunciato al suo stipendio.
Nel video in cui viene comunicato il rinnovo del contratto, Yeray ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni: "Essere ottimisti è fondamentale per non arrendersi quando le cose si fanno difficili. Sapere che la strada è dura, ma guardare sempre avanti. Cadere, rialzarsi e andare avanti, anche quando sembra che la scala sia infinita . Non mollare mai, questo è ciò che mi hanno insegnato la mia famiglia e i miei amici".
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