Yeray Alvarez è pronto per ricominciare. Nonostante sia stato fermato per gran parte della stagione perché trovato positivo al doping (a sua insaputa) l'Athletic Bilbao non ha mai pensato di abbandonare il suo difensore e adesso l'avventura in maglia biancorossa è destinata a proseguire. Lo spagnolo ha infatti firmato il rinnovo del contratto con i baschi fino al 2028.

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Yeray Alvarez durante la sfida di Europa League contro i Rangers Glasgow nella scorsa stagione. (Photo by Ion Alcoba Beitia/Getty Images)

Athletic Bilbao, Yeray Alvarez rinnova: è ufficiale il prolungamento del contratto fino al 2028

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Una intera carriera dedicata ai colori biancorossi e ancora tutta da scrivere. Neanche la sospensione per doping ha distrutto l'amore che esiste trae l'. Al contrario. Lo ha reso ancora più forte. Nella giornata di ieri, mercoledì 5 maggio, il club basco ha comunicato il rinnovo del contratto fino al 2028 da parte del difensore centrale. Il classe '95, dunque, si prepara a toccare (minimo) le 14 stagioni con i Leones, tra giovanili e prima squadra.Fino ad ora, il 31 enne ha collezionato 260 presenze con il Bilbao, tra campionato e coppe, vincendo una Coppa di Spagna e una Supercoppa spagnola. La sua carriera è stata segnata da, che lo ha costretto a due periodi di stop per sottoporsi a chemioterapia poi, appunto, dalla sospensione di 10 mesi per doping involontario.

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Il difensore centrale aveva ingerito per errore delle capsule prescritte per curare l'alopecia . La sanzione UEFA prevedeva che per otto di quei dieci mesi il giocatore non potesse avere alcun contatto sportivo con il club, costringendolo ad allenarsi individualmente. Durante il periodo di inattività, il giocatore ha rinunciato al suo stipendio.

Nel video in cui viene comunicato il rinnovo del contratto, Yeray ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni: "Essere ottimisti è fondamentale per non arrendersi quando le cose si fanno difficili. Sapere che la strada è dura, ma guardare sempre avanti. Cadere, rialzarsi e andare avanti, anche quando sembra che la scala sia infinita . Non mollare mai, questo è ciò che mi hanno insegnato la mia famiglia e i miei amici".

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