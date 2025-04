Ripercorriamo insieme il cammino compiuto Rojiblancos e dai Red Devils per giocarsi il tutto per tutto in questo match

Jacopo del Monaco 30 aprile 2025 (modifica il 30 aprile 2025 | 09:27)

Domani sera, alle ore 21:00, Athletic Bilbao e Manchester United si affronteranno per l'andata delle semifinali di Europa League. Per la terza volta, i cammini europei delle le due squadre s'incrociano. La prima risale ai quarti di finale della Coppa dei Campioni 1956/1957: gli spagnoli vinsero 5-3 all'andata, ma persero 3-0 in Inghilterra. La seconda, invece, agli ottavi di Europa League 2011/2012: i baschi ebbero la meglio in entrambi gli scontri (2-3 all'andata e 2-1 al ritorno). Ecco il percorso delle due squadre in questa stagione europea.

Il percorso europeo dei baschi Athletic Bilbao e Manchester United, quest'anno, hanno partecipato all'Europa League. I percorsi di entrambe le squadre hanno una cosa in comune: si sono qualificate agli ottavi di finale senza passare dai Play-off. La squadra di Ernesto Valverde ha chiuso la prima fase dell'Europa League al secondo posto, con 19 punti, a pari merito con la Lazio. I baschi hanno collezionato 6 vittorie, 1 pareggio ed 1 sconfitta, segnando 15 gol e subendone 7.

Il percorso dei Leones è iniziato con un pareggio fuori casa contro la Roma, poi sono arrivate 5 vittorie di fila contro: AZ (2-0); Slavia Praga (1-0); Ludogorets (1-2); Elfsborg (3-0); Fenerbahçe (0-2). Hanno perso solo contro il Beşiktaş di Ciro Immobile, che ha vinto in casa 4-1, e hanno chiuso la fase campionato vincendo 3-1 contro il Viktoria Plzen. Agli ottavi, i Rojiblancos hanno eliminato la Roma, dopo aver perso 2-1 all'Olimpico e vincendo il ritorno 3-1. Ai quarti, hanno affrontato i Rangers e, dopo aver pareggiato 0-0 in Scozia, hanno vinto 2-0 in casa. Per la prima volta nella loro storia, il Bilbao ha raggiunto le semifinali di Europa League ed ora vuole arrivare fino in fondo.

Red Devils, semifinale conquistata con fatica Lo United, allenato da Ruben Amorim, sta affrontando una delle peggiori stagioni della sua storia. In FA Cup, sono usciti agli ottavi di finale per mano del Fulham, in Premier League si trovano in quattordicesima posizione con soli 39 punti conquistati. L'Europa League resta l'unica via per giocare una competizione internazionale la prossima stagione. Il cammino dello United è iniziato con 3 pareggi contro Twente (1-1), Porto (3-3) e Fenerbahçe (1-1). Poi sono arrivate 5 vittorie consecutive contro: PAOK (2-0); Bodo/Glimt (3-2); Viktoria Plzen (1-2); Rangers (2-1); Steaua Bucarest (0-2). Agli ottavi, i Red Devils hanno eliminato la Real Sociedad (1-1 in Spagna e 4-1 all'Old Trafford).

Ai quarti, l'avversario è stato il Lione dell'ex Milan Paulo Fonseca. In Francia, le due squadre hanno pareggiato 2-2. La gara di ritorno, invece, è finita in goleada: al termine del primo tempo, doppio vantaggio United con Ugarte e Dalot; nel secondo tempo pareggio in 6 minuti del Lione con Tolisso e Tagliafico; ai supplementari i francesi vanno avanti con Cherki e Lacazette; dal 114' è partita la rimonta dello United con Bruno Fernandes e, negli ultimi minuti di gioco, Mainoo e Maguire hanno regalato la qualificazione ai Red Devils.