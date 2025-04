Atletico Madrid-Barcellona: le info sulla partita, le probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming gratis Live

Filippo Montoli 1 aprile 2025 (modifica il 1 aprile 2025 | 11:49)

Atletico Madrid-Barcellona: dove vedere la Copa del Rey in tv e in streaming - Si avvicina il quarto incontro stagionale tra l'Atletico Madrid del Cholo Simeone e il Barcellona di Flick. Dopo il rocambolesco 4-4 della gara di andata, mercoledì sera (alle 21:30) andrà in scena la partita di ritorno della semifinale di Copa del Rey. La vincente della sfida affronterà una tra Real Madrid e Real Sociedad.

L'Atletico Madrid arriva alla sfida nel momento peggiore della stagione, considerando che tra campionato e Champions League ha fatto registrare 3 sconfitte e 1 pareggio. I Colchoneros vogliono invertire la rotta e vendicare la sconfitta casalinga per 2-4 di due settimane fa contro i blaugrana.

Il Barcellona, al contrario, è in uno stato di forma straordinario. Ancora imbattuto nel 2025, l'ultimo risultato negativo risale proprio alla gara d'andata del 25 febbraio. Così come per l'Atletico, la Copa del Rey è uno degli obiettivi stagionali del club catalano.

Atletico Madrid-Barcellona, le probabili formazioni — Simeone schiererà in campo il solito 4-4-2. In porta dovrebbe giocare Juan Musso, portiere di coppa, anche se potrebbe essere schierato Oblak per l'importanza del match. La difesa vedrà Marcos Llorente e Azpilicueta sulle fasce per una maggior solidità difensiva, con Le Normand e Lenglet centrali. A centrocampo, la qualità di Barrios è accompagnata dalla grinta di Gallagher, mentre sulle fasce saranno impiegati Giuliano Simeone e Samuel Lino. In attacco confermata la coppia Alvarez-Griezmann.

Anche Flick schiera il suo modulo consueto del 4-2-3-1. Tra i pali confermato l'ormai inamovibile Szczesny, assoluta garanzia. In difesa, la coppia centrale Araújo-Martínez sarà affiancata sulle fasce da Koundé e Balde. A centrocampo torna il duo dei sogni Pedri-Gavi che dovranno dare man forte ai quattro davanti. Dietro alla punta Lewandowski, sempre più vicino al Pichichi, saranno schierati Yamal sulla destra, Raphinha sulla sinistra e de Jong centrale.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Musso; Llorente, Le Normand, Lenglet, Azpilicueta; Giuliano, Gallagher, Barrios, Lino; Alvarez, Griezmann. Allenatore: Diego Simeone.

BARCELLONA (4-2-3-1): Szczesny; Koundé, Araújo, Martínez, Balde; Pedri,Gavi; Yamal, de Jong, Raphinha; Lewandowski. Allenatore: Hans-Dieter Flick.

Atletico Madrid-Barcellona: dove vedere la partita in tv e streaming — La semifinale di ritorno di Copa del Rey si giocherà mercoledì 2 aprile alle 21:30. L'incontro sarà visibile in TV in chiaro su Antenna 3 e le altre emittenti televisive regionali facenti parte del gruppo Mediapason. Sarà inoltre possibile seguire la partita in streaming gratis sul canale YouTube di Cronache di Spogliatoio.