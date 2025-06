Atletico Madrid in difficoltà a Los Angeles: coprifuoco e disordini prima del Mondiale

A pochi giorni dalla sfida col PSG, la squadra del Cholo è costretta a vivere una situazione alquanto insolita

L'Atletico Madridsi trova in una situazione delicata a Los Angeles, dove è arrivata per prepararsi al Mondiale per Club. La città è scossa da violente proteste contro la politica migratoria degli Stati Uniti, e il quartier generale della squadra, il Conrad Hotel, si trova a soli 20 metri dal cuore dei disordini. La squadra ha dovuto fare i conti con il coprifuoco imposto dalle autorità locali e ha trascorso oltre 10 ore intrappolata in hotel. Con il Mondiale per Club che inizierà tra pochi giorni, la preparazione della squadra di Simeone rischia di essere compromessa in vista della partita contro il PSG il 15 giugno.

🚨🇺🇸 Walt Disney Concert Hall, located just in front of the Atletico Madrid’s hotel in Los Angeles, was attacked on Monday night.

The riots currently unsettling the city of Los Angeles continue to intensify. The city center is filled with police, and the sound of helicopters and… pic.twitter.com/FgTIdAwpVG

— Atletico Universe (@atletiuniverse) June 11, 2025

Atletico Madrid, caos e disordini a pochi giorni dal Mondiale per Club: ecco cosa sta succedendo — L'Atletico Madrid sta affrontando una situazione difficile a Los Angeles, dove è arrivata per prepararsi al Mondiale per Club. La squadra di Simeone, che alloggia al Conrad Hotel, si è trovata immersa nel caos a causa delle proteste contro la politica migratoria del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, scoppiate in città. Lunedì sera, proprio prima dell'arrivo dei giocatori, i disordini hanno coinvolto la Walt Disney Concert Hall, a soli 20 metri dall'hotel dove risiede l'Atletico. La situazione è peggiorata rapidamente, portando le autorità a imporre il coprifuoco dalle 20:00 in diverse strade, inclusa quella che circonda l'hotel della squadra.

I calciatori sono rimasti bloccati in hotel per quasi 11 ore, senza poter uscire, mentre il suono continuo di sirene e elicotteri dominava l'area. Con il Mondiale per Club che inizia tra pochi giorni, la squadra di Madrid si trova a fare i conti con questa situazione logistica complicata e con l'incertezza sul mantenimento delle normali condizioni di preparazione. La partita contro il PSG, che si disputerà il 15 giugno allo stadio Rose Bowl, potrebbe essere condizionata dal caos in corso. La speranza è che la situazione si stabilizzi prima dell'inizio del torneo.