L'Atletico Madrid ha ufficialmente presentato i suoi due nuovi rinforzi difensivi: David Hancko e Marc Pubill. L'evento, però, è stato caratterizzato da momenti imbarazzanti che hanno fatto in poco tempo il giro dei social. Tra lapsus presidenziali e traduzioni infelici, la conferenza stampa non sarà ricordata solo per i nuovi acquisti, ma soprattutto per le gaffe che l'hanno animata.