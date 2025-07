Dopo l’ufficialità dell’arrivo di Thiago Almada, l’Atletico Madrid torna protagonista ma questa volta non per un’operazione di mercato. Secondo quanto riportato dal quotidiano economico Expansión, il fondo statunitense Apollo Global Management sarebbe in trattativa con l’amministratore delegato Miguel Ángel Gil Marín per un investimento multimiliardario proprio nel club iberico. La valutazione complessiva del club si aggirerebbe attorno ai 2,5 miliardi di euro.