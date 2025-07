Una serata che andrà oltre il risultato: tra lacrime e tributi, il calcio si fermerà ancora per salutare uno dei suoi talenti più promettenti strappato troppo presto alla vita

Federico Grimaldi 16 luglio - 11:37

Il prossimo 3 agosto, lo stadio do Dragão si trasformerà in un luogo di memoria e passione calcistica. Porto e Atletico Madrid si sfideranno in un’amichevole speciale per rendere omaggio a Diogo Jota, talento portoghese tragicamente scomparso in un incidente stradale il 3 luglio insieme al fratello André Silva. Una serata che andrà oltre il risultato: tra emozione, ricordi e tributi, il calcio si fermerà un attimo per salutare uno dei suoi figli più promettenti.

Una partita per ricordare Diogo Jota — Il prossimo 3 agosto, lo stadio do Dragão sarà il teatro di un’amichevole dal forte valore simbolico ed emotivo: Porto e Atletico Madrid si affronteranno in un match speciale organizzato per rendere omaggio a Diogo Jota, tragicamente scomparso il 3 luglio in un incidente stradale nei pressi di Zamora, in Spagna, insieme al fratello André Silva. Cresciuto calcisticamente nel Paços de Ferreira, Jota aveva fatto il salto internazionale proprio grazie all’Atletico Madrid. Che lo acquistò nel 2016 per poi girarlo in prestito al Porto. Fu proprio con i Dragões che l’attaccante portoghese visse una stagione esaltante, prima di spiccare definitivamente il volo in Premier League con le maglie del Wolverhampton e del Liverpool.

Anche se non ha mai disputato una partita ufficiale con la casacca dei Colchoneros, il club spagnolo ha scelto di partecipare all’iniziativa. In modo tale da testimoniare il legame affettivo e professionale con il giocatore, molto amato da entrambe le tifoserie. Per il Porto, ora guidato dal nuovo allenatore Francesco Farioli, la sfida rappresenterà anche l’occasione per presentarsi ufficialmente al proprio pubblico in vista della nuova stagione.

Anche l’Atletico di Diego Simeone approfitterà dell’incontro come primo test estivo, prima delle successive amichevoli contro Rayo Vallecano e Newcastle. Sul campo, occhi puntati sui nuovi acquisti, tra cui Baena, Ruggeri, Cardoso e Thiago Almada. Ma oltre gli aspetti tecnici, sarà soprattutto una serata di emozione e raccoglimento. Per celebrare la memoria di un ragazzo dal talento limpido e dal destino ingiustamente interrotto troppo presto.