Liverpool, l’amichevole col Preston diventa un omaggio a Diogo Jota

La prima amichevole prestagionale del Liverpool è stata inevitabilmente un lungo e commovente saluto a Diogo Jota

Giammarco Probo 14 luglio - 13:23

Ieri è iniziato ufficialmente il pre-campionato del nuovo Liverpool di Arne Slot. I Reds, che si sono radunati la scorsa settimana per cominciare la preparazione in vista della nuova stagione, sono scesi in campo nel pomeriggio di domenica per il primo degli impegni che porteranno all'inizio della Premier League.

La sfida con il Preston, a Deepdale, si è però trasformata inevitabilmente in un lungo e commovente omaggio per Diogo Jota e suo fratello André Silva, tragicamente scomparsi dieci giorni fa in un'incidente d'auto in Spagna. Entrambe le squadre sono scese in campo con il lutto al braccio.

Preston-Liverpool, il ricordo di Diogo Jota — Che sarebbe stato un pomeriggio particolare lo si è intuito già dalle prime battute, quando tutto lo stadio si alzato in piedi per cantare in coro l'iconico You'll Never Walk Alone, mentre sul maxi schermo scorrevano le immagini dei due fratelli portoghesi. Entrambe le formazioni e le tifoserie si sono unite in un unico abbraccio, deponendo una corona di fiori e ricordando con grande emozione il calciatore del Liverpool. Da brividi, poi, il lunghissimo minuto di raccoglimento che ha preceduto il calcio di inizio della partita. Inoltre, al minuto 20, tutti i tifosi sugli spalti di Deepdale si sono alzati per un accorato e fragoroso applauso per Jota.

Preston-Liverpool, il racconto della partita — La squadra allenata da Slot ha vinto la sua prima amichevole estiva ottenendo una vittoria per 3-1 sul Preston North End. Il tecnico dei Reds ha scelto di schierare due formazioni, una diversa per tempo, per poter garantire a tutti i componenti un discreto minutaggio per questa prima uscita stagionale. Tra le novità, vanno segnalati gli esordi del nuovo portiere georgiano Giorgi Mamardashvili, così come quelli di Jeremie Frimpong e Milos Kerkez.

Il primo gol del match è arrivato intorno alla mezz'ora e ha portato la firma di Conor Bradley, che dopo la rete del vantaggio ha rivolto lo sguardo al cielo, in raccoglimento, senza particolari festeggiamenti. Diversa invece la dedica di Darwin Nunez, andato a segno nella ripresa, che ha invece voluto emulare la classica esultanza di Diogo Jota. Seduto sul prato, con le gambe incrociate, mimando di giocare alla Play Statione: proprio come faceva il numero 20. Il tris per il Liverpool lo ha segnato Cody Gakpo, che ha disegnato proprio il numero 20 con le dita, per dedicare ancora un ultimo omaggio al portoghese.