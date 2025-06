L'undici perfetto e di grande talento, composto dai giocatori del PSG campione d'Europa e dell'Atletico Madrid del Cholo Simeone.

Federico Iezzi Collaboratore 13 giugno 2025 (modifica il 13 giugno 2025 | 20:02)

Sarà un Mondiale per Club pieno di big match, di scontri fra grandi squadre. Una delle prime grandi partite di questo torneo si giocherà il giorno iniziale, il 15 giugno: si tratta di PSG-Atletico Madrid. Calcio d'inizio alle ore 21 al Rose Bowl di Pasadena. La partita vede contrapposte due squadre fra le più forti in Europa, guidate da due dei migliori allenatori dell'ultimo decennio: Pablo Simeone contro Luis Enrique, fresco di vittoria della Champions League. Ma con che formazione giocherebbe uno speciale undici composto da giocatori delle due squadre? Potrebbe essere una grande potenza calcistica? Abbiamo provato a creare una formazione ideale, pescando dalle due rose.

La scelta tra PSG-Atletico Madrid: il portiere — Pochi dubbi sull'estremo difensore da scegliere tra le stelle di PSG-Atletico Madrid: è Gianluigi Donnarumma. L'ex Milan e titolare della Nazionale Italiana è stato decisivo nel cammino verso la vittoria della prima Champions League per i parigini. In questo momento è sicuramente fra i migliori portieri al mondo, se non il migliore, e lo sarà ancora per molti anni. Nessuno meglio di lui può difendere la porta di questa super squadra.

I difensori centrali — Al centro della difesa scegliendo tra PSG-Atletico Madrid, mettiamo un secondo uomo della squadra di Luis Enrique: Marquinhos. Il brasiliano classe 1994 è in forza al PSG dal 2013 e da allora è una colonna della squadra. Con i parigini ha vinto ben dieci campionati dimostrandosi sempre un difensore elegante e preciso: è l'uomo adatto per guidare la difesa. Al suo fianco un campione d'Europa con la Nazionale Francese: Robin Le Normand. Arrivato questo anno alla corte del Cholo, il francese è diventato un giocatore fondamentale nella difesa dell'Atletico.

I terzini — I terzini arrivano invece tutti e due dal PSG: Hakimi e Nuno Mendes. Il marocchino che tanto si è fatto notare nel nostro campionato con la maglia dell'Inter è un giocatore di grande talento, fondamentale negli schemi di Luis Enrique. Questo anno in Ligue 1 ha collezionato 4 gol e 8 assist in 25 match. Ma è stato ancora più incisivo nella Champions League con i suoi cinque gol con uno in finale e quattro assist. Sulla fascia opposta, a sinistra, schieriamo Nuno Mendes. Il classe 2002, di origine portoghese, è un terzino veloce ed elegante, oltre che uno dei prospetti più interessanti di questi anni.

Il centrocampo — Centrocampo a tre per questo nostro dream team di PSG-Atletico Madrid. Il primo nome è un giocatore che fu fortemente voluto dal Cholo all'Atletico: Rodrigo De Paul. L'argentino, noto in Italia per i suoi trascorsi con la maglia dell'Udinese, è un centrocampista roccioso ma anche talentuoso. Si è trasferito nella Liga nel 2021 e da quel momento è un titolare fisso nella squadra spagnola. Assieme a lui mettiamo un giocatore più dinamico e veloce: Conor Gallagher. L'irlandese, classe 2000, è cresciuto nel settore giovanile del Chelsea e con la maglia dei Blues ha fatto molto bene per due stagioni. Gallagher è un centrocampista che ama attaccare la profondità e inserirsi in area. Per il terzo centrocampista torniamo a Parigi e scegliamo l'uomo che gestisce il centrocampo della squadra di Luis Enrique: il portoghese Vitinha, autore anche di un assist nella finale di Champions League.

L'attacco — Anche per l'attacco abbiamo scelto tre giocatori. Una punta centrale e due esterni d'attacco. La punta centrale proviene dall'Atletico Madrid: Julian Alvarez. Giocatore di grande talento, cresciuto nel River Plate e passato alla corte di Guardiola, ha vinto anche un Mondiale nel 2022 e due Coppa America. Dal 2024 gioca in Spagna e si è fatto subito apprezzare: 17 gol in campionato e 7 in Champions League. A supportare Alvarez ci sono da un lato Douè e dell'altro Kvaratskhelia, due giocatori che non hanno bisogno di presentazioni. Il georgiano è esploso a Napoli per poi passare al PSG e dimostrarsi un grande giocatore, il classe 2005 è un grande talento emergente che ha mostrato a tutto il mondo cosa sa e può fare con un pallone contro l'Inter in finale di Champions.