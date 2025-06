I parigini sono reduci dallo straordinario Triplete e sono forse la squadra da battere anche in questa competizione. Viceversa il Colchoneros hanno chiuso la stagione senza titoli. La loro voglia di rivalsa potrebbe fare la differenza

Alessandro Stella 13 giugno 2025 (modifica il 13 giugno 2025 | 15:02)

La squadra più forte del mondo, fresca di vittoria in Champions League, contro una nobile del calcio spagnolo reduce però da una stagione non del tutto soddisfacente. La prima giornata della fase a gironi del Mondiale per Club mette subito di fronte Psg e Atletico Madrid. Questa super sfida, valida per il Gruppo B, si giocherà domenica sera ore 21 a Pasadena in California.

Vincere permetterebbe a una delle due squadre di ipotecare di fatto il passaggio del turno. Chi perde invece dovrà stare attento ai brasiliani del Botafogo, la terza favorita del girone (gli americani del Seattle Sounders non sembrano invece poter rappresentare una vera minaccia). Pur essendo due club al vertice del calcio europeo, quello di domenica sarà solo il secondo scontro tra francesi e spagnoli. E il primo è molto recente: lo scorso novembre i Colchoneros si sono imposti 2-1 a Parigi, nella partita valida per il girone unico di Champions League.

Psg, una stagione straordinaria. Per l'Atletico Madrid i soliti piazzamenti poco soddisfacenti — Proprio dopo quella sconfitta il Psg di Luis Enrique sembrava quasi destinato ad una clamorosa eliminazione già nella prima fase. L'Atletico di Diego Simeone invece era nel pieno della sua forza e appariva in grado di giocarsi le proprie possibilità anche nella Liga spagnola. Otto mesi dopo la realtà è cambiata del tutto: i francesi hanno trionfato facilmente in campionato e in Coppa di Francia. E poi hanno completato il triplete, travolgendo 5-0 l'Inter in finale e giocando un calcio ai limiti della perfezione.

Gli spagnoli invece per la quarta stagione consecutiva sono rimasti a secco di trofei. Terzo posto in campionato dietro Barcellona e Real Madrid e doppia eliminazione per mano delle Merengues tra Coppa di Spagna e Champions League. I biancorossi si sono confermati squadra da piazzamento, nonostante le grosse spese sul mercato e l'allenatore più pagato del globo.

Il pronostico: francesi favoriti, ma i Colchoneros potrebbero avere più fame — Per quanto riguarda il pronostico della gara non si può fare a meno di considerare favorito il Psg. Le agenzie di scommesse danno il segno 1 tra 1.83 e 1.87. Cifre piuttosto basse se confrontate soprattutto con quelle del pareggio e della vittoria dell'Atletico. L'X vale tra il 3.70 e il 3.80, mentre il successo spagnolo è dato tra il 3.80 e il 4.10.

Ma per noi di DDD la sfida potrebbe essere molto meno scontata. Senza dubbio i parigini sono più forti e arrivano al Mondiale sulle ali dell'entusiasmo. Allo stesso tempo però potrebbe subentrare in loro l'appagamento dopo i tanti trionfi e soprattutto potrebbe sentirsi la fatica di una stagione lunghissima. Viceversa i madrileni hanno voglia di riscatto e hanno avuto la possibilità di preparare con più calma l'appuntamento. Un pareggio soprattutto non è dunque affatto da escludere.