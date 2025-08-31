Crisi Atletico, lo sfogo di Oblak: “Siamo arrabbiati, la colpa è solo nostra”

Tre partite, due punti, zero vittorie. Numeri poco invidiabili quelli dell'Atletico Madrid, che ha iniziato in modo disastroso la stagione. Ora, dopo la sosta, servirà un netto cambio di passo

Alessandro Savoldi 31 agosto - 11:12

La stagione dell'Atletico Madrid non è iniziata come i Colchoneros speravano. Due punti in tre partite contro tre avversari abbordabili, Espanyol, Elche e Alaves, sono un misero bottino, soprattutto considerando il ritardo su Real Madrid e Barcellona. Ecco cosa ha detto Jan Oblak dopo la terza partita senza trovare la vittoria.

L'inizio shock dell'Atleti e le parole di Oblak — Da capitano, Oblak si è assunto la responsabilità di parlare con la stampa dopo la terza battuta d'arresto consecutiva. "Ancora una volta - ha iniziato lo sloveno - non siamo riusciti a vincere. Non c'è molto da dire. Potremmo dirci che dobbiamo giocare meglio o cosa è andato bene, ma se non abbiamo punti la colpa è solo nostra". Poi, l'estremo difensore ha aggiunto: "Quando le cose non vanno come vuoi è normale preoccuparsi. Questi due punti ci lasciano decisamente l'amaro in bocca, ci lasciano rabbia... è incredibile quello che sta succedendo e la colpa è solo nostra. Se i punti non ci sono vuol dire che stiamo facendo male".

Insomma, la situazione è tutt'altro che tranquilla in casa Atletico Madrid. All'esordio la squadra del Cholo Simeone ha perso contro l'Espanyol per 2-1, subendo una rimonta inattesa nel finale. Anche nelle due partite seguenti la squadra della capitale è passata in vantaggio, contro l'Elche e contro l'Alaves. Curiosamente, con modalità simili. Nella prima delle due gare il gol che ha sbloccato la partita lo ha segnato Sorloth, all'8' minuto, nella seconda Giuliano Simeone, al 7'. Dopo sette minuti esatti, entrambe le avversarie hanno trovato il pareggio. L'equilibrio è resistito poi fino al 90', con l'Atletico incapace di risolvere la partita e portarsi a casa i tre punti.

A complicare la situazione c'è sicuramente il ritmo infernale che le rivali nella corsa al titolo stanno tenendo. Il Real Madrid ha già nove punti in classifica, ben sette più dei concittadini. Il Barcellona invece scenderà in campo stasera contro il Rayo Vallecano per raggiungere i Blancos in vetta alla Liga. E, contro due corazzate del genere, un gap così consistente rischia di essere già irrecuperabile.