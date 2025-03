Atletico Madrid-Real Madrid, l'analisi e il pronostico del derby della capitale spagnola

Il derby di Madrid non è mai una partita qualunque, ma in questa occasione assume un sapore ancora più speciale. Si tratta del quarto confronto stagionale tra le due squadre, dopo i tre pareggi in Liga (tutti 1-1) e la vittoria del Real nell’andata di Champions. I precedenti parlano chiaro: su 237 incontri, il Real Madrid conduce con 121 vittorie contro le 59 dell’Atlético, ma i Colchoneros, sotto la guida di Diego Pablo Simeone, hanno spesso reso la vita difficile ai cugini, soprattutto al Metropolitano. In Europa, però, l’Atlético non è mai riuscito a eliminare il Real in una doppia sfida: un tabù che domani potrebbe essere infranto. Le statistiche recenti sorridono a entrambe le squadre in modo diverso. L’Atlético ha perso solo una delle ultime 27 partite con un handicap di +1.5, segno di una solidità impressionante, mentre il Real ha segnato oltre 2 gol in 6 delle ultime 7 gare casalinghe in Champions, anche se domani giocherà in trasferta. Negli ultimi 9 scontri diretti, entrambe le squadre sono andate a segno, un trend che rende il “Gol” una previsione quasi scontata. Tuttavia, il Metropolitano potrebbe fare la differenza: il Real non vince lì dal 2019 in competizioni ufficiali.