All'andata si è conclusa con il risultato di 2-1 per i Blancos la sfida fra il Real Madrid di Carlo Ancelotti e l'Atletico di Diego Simeone che, domani sera, scriverà un altro capitolo della sua immensa storia, stavolta al Metropolitano. I Colchoneros vorranno ribaltare il risultato e invertire un trend che ha visto, nei derby europei, trionfare il Real come accaduto ad esempio nella finalissima di Champions a San Siro del 2016 con il successo ai rigori della squadra allora allenata da Zinedine Zidane. Ecco le probabili formazioni delle due squadre:

I padroni di casa punteranno tutto di nuovo sul loro bomber, Julian Alvarez, e su un centrocampo fatto di gamba e qualità con un uomo in particolare che tende ad esaltarsi nelle sfide che contano: Marcos Llorente. In casa Real invece spicca la presenza di Federico Valverde come terzino destro, ormai il pubblico madridista è stato abituato a vederlo davvero in tutte le posizioni del campo. Infine, occhio, come sempre, ai tre, confermatissimi, che si agiranno alle spalle di Mbappe.