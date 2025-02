Atletico Madrid, Simeone : “Meritavamo la vittoria. L’arbitro? Decisioni prese correttamente”

E' un misto di orgoglio e la sensazione di non aver sfruttato la grande occasione. Simeone si presenta in conferenza stampa al termine del Derby tra Real e Atletico terminato 1-1 non senza rammarico: "Meritavamo di vincere, alla fine è arrivato un pareggio in una partita in cui pensavamo di poter fare più punti. In alcuni momenti ho avuto la sensazione che potessimo portare via i tre punti." esordisce così il tecnico dei colchoneros in sala stampa. "Nel primo tempo siamo riusciti a gestire meglio le ripartenze, i duelli, i controlli vicino all’area… Non siamo però riusciti ad avere la lucidità necessaria per trovarci in quelle situazioni. Nel secondo tempo è stato diverso, ma siamo rimasti comunque in quella dinamica. Mi è sembrato che ci fossero situazioni da risolvere meglio. Alla fine, loro hanno trovato il pareggio, nonostante la sensazione fosse che in molte fasi della partita avremmo potuto vincerla".