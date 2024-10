Clima rovente a Belo Horizonte in Brasile. All'Arena MRV questa notte alle ore 2:30 italiane l' Atlético Mineiro di Gabriel Milito ospita il River Plate di Marcelo Gallardo per l'andata delle semifinali di Copa Libertadores . Un match molto atteso e che è stato caratterizzato da violenti scontri tra le due fazioni di notte.

In particolare, come riportano i media locali, un gruppo di tifosi argentini è stato attaccato da sostenitori dell'Atlético Mineiro in mezzo ad una strada pubblica. Un tifoso del River Plate ha riportato addirittura la rottura del setto nasale. Sui pali della luce sono stati attaccati adesivi con minacce allucinanti da parte dei tifosi di casa all'indirizzo dei sostenitori argentini: "Los Monos te matan", "Le scimmie ti uccidono", "Bievenido al infierno", "Benvenuto all'inferno". E ancora: "No sois bievenidos, hijos de puta, la muerte te espera", "Non siete i benvenuti, figli di p******, la morte vi aspetta".