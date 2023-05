Aubameyang, il suo ritorno in Nazionale è un affare di Stato: a colloquio con il presidente del Gabon

Nonostante una stagione negativa al Chelsea, l’attaccante sembrerebbe ad un passo dall'accettare di tornare a giocare per le Pantere, su espressa richiesta del presidente del Gabon...

Sergio Pace Redattore

Più o meno un anno fa Pierre-Emerick Aubameyang dava il suo addio al Gabon. Il 33enne attaccante del Chelsea si è ritirato dalla nazionale dopo aver segnato 30 gol in 73 presenze con "Le Pantere". L'ex capitano dell'Arsenal non sta certo vivendo una stagione brillante al Chelsea. Solo un gol in campionato e fuori dalla lista Champions a febbraio.

L'ultima partita giocata da Aubameyang risale al 2 maggio nel London derby perso contro l'Arsenal (3-1 per i Gunners). Il match del gabonese è durato solo 45 minuti: sostituito all'intervallo dopo aver toccato solo nove palloni (nel conto sono compresi i 4 palloni battendo i calci d'inizio).

Insomma, una stagione ben al di sotto delle aspettative. Nonostante il rendimento poco brillante in maglia Blues, la nazionale del Gabon potrebbe avvalersi nuovamente dell'apporto di Aubameyang negli ultimi due importanti impegni per la qualificazione alla prossima Coppa d'Africa. Il Gabon comanda con 7 punti il proprio girone. Dopo l'ultima e unica fin qui sconfitta contro il Sudan (secondo con 6 punti) è cresciuta l'idea di richiamare il miglior marcatore della storia della Nazionale gabonese.

Il ritorno di Aubameyang servirebbe a blindare la qualificazione alla 34ª edizione della Coppa d'Africa, che si svolgerà in Costa D'Avorio dal 13 gennaio all'11 febbraio 2024. Per convincere Aubameyang a tornare in nazionale si è scomodato perfino il presidente del Gabon, Ali Bongo Ondimba. All'inizio di questa settimana Aubameyang è stato ricevuto da Ondimba per un colloquio a Libreville, la capitale del Gabon.

Aubameyang è già tornato a Londra per riprendere gli allenamenti con il Chelsea. L'attaccante, dopo il colloquio con il leader Ondimba, sta riflettendo sul suo possibile ritorno in Nazionale. Il Gabon sarebbe ben felice di rivedere in campo Aubameyang nel match contro la Repubblica Democratica del Congo, in programma il prossimo 12 giugno. Secondo le ultime indiscrezioni, l'attaccante del Chelsea sembrerebbe pronto ad accettare la richiesta del presidente Ondimba.