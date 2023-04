Avellaneda, minacce all’arbitro del derby: ma che rigore era?

Le ore passano e una parte di Avellaneda è ancora rovente. Il mondo Independiente non smette di reclamare il controverso rigore che Yael Falcón Pérez ha dato al Racing e che Matías Rojas ha trasformato nell'1-1 finale del derby di Avellaneda. L'arbitro di campo non è stato l'unico preso di mira dai rossi dell'Independiente, anche Darío Herrera, che ha dato la sua spiegazione per la decisione di cui parla tutto il calcio argentino.

Cosa ha detto il VAR di Independiente-Racing dopo la controversa sanzione di Avellaneda: "La decisione è stata corretta". Al di là del dibattito scoppiato nelle scorse ore sul rigore a favore del Racing, Herrera ha offerto il suo supporto al collega: " Controlliamo da tutte le angolazioni possibili per avere le migliori prove quando accompagniamo l'arbitro o capovolgiamo la vostra sentenza. Dobbiamo sempre avere immagini, angolazioni e velocità diverse per poter prendere una decisione e informare l'arbitro. La sua decisione è stata ben presa e, secondo me, ha fatto un'ottima partita. In quel rigore l'abbiamo corroborata e l'abbiamo informato che la sua decisione andava bene ”.