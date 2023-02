Azpilicueta confessa: “Il più forte che ho mai affrontato? Giocava con me”

Un tributo in tempi non sospetti...

Un intervista a The Atlethic ha messo in luce alcuni tratti della carriera e della personalità del capitano del Chelsea Cesar Azpilicueta. Lo spagnolo classe ‘89 arrivato dal Marsiglia nel 2012 è oggi alla sua 11esima stagione in Inghilterra e ha superato abbondantemente le 300 presenze con la casacca dei blues. Alla domanda su chi, tra tutti i giocatori affrontati in carriera, lo ha messo più in difficoltà, Cesar non ha avuto dubbi.