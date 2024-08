B-67 campione. Ha vinto il torneo più breve del mondo

In Groenlandia è andata in scena la finale del campionato più breve del mondo: è inziato il 3 agosto ed è finito ieri. Ogni anno la fase finale si disputa ad agosto. Festeggiano ancora i campioni in carica del B-67.

C'è già un campione in Groenlandia, nel campionato che può essere tranquillamente definito il più breve del mondo. Non tutti sanno, infatti, che nella freddissima isola appartenente al Regno di Danimarca, sin dal 1954 esiste un torneo di calcio, ufficialmente non ancora riconosciuto dalla Fifa, in quanto, per ovvie ragioni climatiche, non è possibile avere campi in erba naturale.

Groenlandia, il torneo più breve del mondo ad Agosto — Questo campionato ha come caratteristica, quella di tenersi ogni anno nel mese di agosto in un’unica settimana. A onor del vero, va precisato che quella che si tiene nella settimana centrale di agosto è solo la fase finale, ossia quella nazionale. Il campionato è iniziato sabat 3 e si concluso ieri: 10 squadre (di cui tre ritirate) divise in due gruppi, le prime due di ciascun raggruppamento hanno avuto accesso alla semifinale.

Chi ha vinto? — La finale andata in scena ieri sera alle ore 18 e si è giocata tra il B-67 Nuuk (campione in carica) e il Nagdlunguaq-48 cioè le due squadre più vincenti del paese con, rispettivamente, 14 e 12 titoli. Sfida disputata in uno scenario spettacolare. Il Qeqerstarsuaq, un campo da calcio con vista sugli iceberg. A trionfare è stato ancora il B-67. Si è imposto per 3-1.