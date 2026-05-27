Federico Barba sta vivendo un grande momento nella sua carriera calcistica estera. Recentemente, infatti, ha ottenuto un riconoscimento prestigioso: è il miglior giocatore della stagione in Indonesia. Il difensore italiano ha vinto il premio, che viene concesso direttamente dalla federazione calcistica per celebrare l'annata sportiva. La stagione di Barba è culminata con la vittoria del titolo nazionale, ottenuto con la maglia del Persib Bandung.

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La stagione del difensore italiano

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La carriera di Barba

I numeri stagionali del difensore italiano spiegano le ragioni di questo grande trionfo. Le statistiche registrano 28 gare giocate, arricchite da cinque reti segnate e un assist: un ruolino decisamente importante per un giocatore che ricopre abitualmente il ruolo di centrale di difesa. All'interno della squadra figura anche un altro nome molto noto al grande calcio europeo,. Il terzino francese è arrivato inla scorsa estate, dopo aver concluso la sua esperienza in Francia al. Il difensore transalpino ha collezionato 7 presenze e un assist, contribuendo al successo finale della squadra pur trovando poco spazio.

Ora per Federico Barba si apre un nuovo capitolo professionale. Il giocatore ha ancora due anni di contratto in Indonesia, ma la speranza sarebbe quella di tornare in Italia dopo la fruttuosa esperienza nel sud-est asiatico. Già nella scorsa estate, dopo avere concluso la stagione in Svizzera al Sion, erano arrivate diverse offerte. Le proposte andavano dall'Avellino alla Sampdoria, e a gennaio si era mosso anche l'Empoli, suo ex club. Il giocatore aveva deciso però di concludere la stagione con il club asiatico.

Oggi, dopo avere vinto il premio, l'intenzione è quella di rientrare in Europa. In carriera Barba vanta un curriculum di tutto rispetto: ha giocato in Bundesliga con la maglia dello Stoccarda, ma anche in Spagna con il Rayo Vallecano. L'ultima esperienza in Italia è stata al Como, firmando la storica promozione insieme a Cesc Fabregas.

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