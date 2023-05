Barça, Araujo nuovo look: è qui la festa per il titolo e il derby

Il difensore centrale uruguaiano ha indossato una curiosa acconciatura a strisce dai colori scarlatto e blu. È stato un chiaro cenno ai tifosi del Barcellona il giorno in cui la loro squadra ha potuto assicurarsi il titolo in campionato.

Non è la prima volta che il nazionale uruguaiano ha sorpreso tutti con i suoi nuovi look in una partita. Araujo in passato aveva sfoggiato i capelli platino, con una parte biondo arancio in omaggio a Diego Armando Maradona, in una partita di Champions League contro il Benfica la scorsa stagione.